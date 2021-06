A korábbi, 94 dollár felett szintről pillanatok alatt 43 dollár közelébe zuhant a Curevac NV részvényeinek árfolyama a zárás utáni kereskedésben, miután a cég koronavírus elleni vakcinájának hatékonyságát vizsgáló klinikai vizsgáltok előzetes eredményei szerint az messze elmarad a többi mRNS technológián alapuló oltásétól.

A zuhanással egy szempillantás alatt eset mintegy 9,6 milliárd dollárt a cég piaci értéke - írja a Bloomberg. A tanulmány előzetes eredménye komolyan megkérdőjelezi a cég vakcinájának jövőjét, miközben a világ országai egymással versenyezve próbálják minél nagyobb mértékben elérni a szükséges átoltottságot a koronavírus-járvány (Covid-19-es járvány) megfékezésére. Az újabb mutációk terjedése természetesen befolyásolta az elért rossz eredményeket, azonban a többi mRNS vakcina azok ellen is ennél jóval magasabb arányban bizonyult hatékonynak.

QP | Quality Placement

Az eredmények ellenére a CureVac a kísérletek lezárására és az oltóanyag engedélyeztetésére készül. A cég vezérigazgatója szerint nagyon nagy az igény az oltóanyagokra és ezért a gyengébb eredmények ellenére is adhatnak el oltóanyagukból. Az előzetes elemzés szerint a 40 ezer önkéntessel végzett kísérelt során a vakcina 47 százalékos hatékonyságot mutatott. Ezek között összesen 134 Covidos eset volt a tudósítások szerint, ugyanakkor a német cég közlése nem tartalmazta, hogy hányan kaptak placebót.

A CureVac vakcinájáról korábban Elon Musk, a Tesla vezetője is kedvezően nyilatkozott. Mint ismert az autógyártócég korábban megállapodást kötött a német céggel, hogy számukra molekuláris nyomtatókat gyártanak, amelyek segítenének a vakcina előállításában. Musk arra számított akkor, hogy az oltóanyag már nyáron megkaphatja a szükséges engedélyeket. A cég közlése szerint a kísérlet során a megbetegedett emberek között mindössze egy olyan volt, akit az eredeti vírusvariáns fertőzött meg, a többiek a mintegy 13 különböző mutáció egyike támadta meg. A fertőzések 21 százalékát a most azonosított, perui lambda mutáns, 41 százalékát pedig a korábban britnek nevezett alfa mutáns okozta. Ez szerintük azt mutatja, hogy mennyire fontos a második generációs vakcinák fejlesztése, amelyet továbbra is folytatnak. A GlaxoSmithKline Pl-vel közös fejlesztésben készülő második generációs oltásba már az eddigi mutációkkal szerzett tapasztalatokat is beépítik, ennek klinikai kísérletei várhatóan a harmadik negyedévben kezdődhetnek meg.

Ráadásul a CureVac vakcinának vannak vitathatatlan előnyei a többivel szemben. Sima hűtőszekrényben is tárolható, s alacsonyabb dózis is elég belőle, s olcsóbb és egyszerűbb is állítólag előállítása. Emiatt a várakozások szerint még mindig fontos szerepet játszhat a nemzetközi oltási programokban. A cég mindenesetre korábban elég magabiztos volt fejlesztése sikerében, és a hírek szerint már a kísérletek lezárása és az engedélyek megkapása előtt elkezdte annak tömeges gyártását.