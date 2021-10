A héten indul be a világ legfontosabb tőzsdéjén, az amerikai részvénypiacon a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon. Az elemzők várakozásai szerint a második negyedévhez hasonlóan a masszív profitnövekedés lesz a jellemző, azonban a járvány utáni masszív fellendülés két komoly problémába is ütközik, a növekvő inflációs nyomás és az ellátási láncok széthullása - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Kellemetlen meglepetésekre lehet számítani?

A jelentések közeledtével egyre több cég figyelmeztetett arra, hogy várható nyeresége elmarad attól, amit piac remél. A FedEx szerint például a munkaerőhiány miatt a béremelések üteme meghaladta a tervezettet, a Nike pedig az ellátási láncok zavaraival és a fuvarozási költségek emelkedésével indokolta, hogy 2022-re várt eredményének nagyságát lefelé módosította.

A növekedés üteme ugyan csökkent, de még mindig jelentős szinten van - mondta Terry Sandven, a U.S. Bank Wealth Management szakértője. Szerinte a termék és munkaerőhiány, valamint az inflációs nyomás mellett fontos az is, hogy mi lesz az utolsó negyedéves bevásárlási szezonnal.

Az elemzők előrejelzéseit összesítő IBES adatai szerint az elemzők 29,6 százalékos árbevétel emelkedést várnak az S&P 500-as indexben szereplő cégektől év/év alapon a harmadik negyedévben, a második negyedévben - jórészt a koronavírus miatti alacsony bázisnak köszönhetően - 96,3 százalékos volt a megugrás. A harmadik negyedévre vonatkozó elemzői várakozások jó néhány hete lefelé kezdek el megindulni, de az már korábban is mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a második negyedéves növekedési ütem tarthatatlan. Az ugyanis a mély gödörből való kikapaszkodás egyszeri hatásának volt betudható.

Zavarok a rendszerben

Az optimizmus mérséklődésének egyértelmű okai az emelkedő energiaárak voltak. Ezek ugye elvileg jók a szektor cégeinek, de egy sor más ágazatot kedvezőtlenül érintenek, csökkenti a fogyasztók más célra elkölthető jövedelmét is és nagyon sok csatornán keresztül növelik a cégek költségeit. Az amerikai cégeknek ugyan mindeddig sikerült a megemelkedett költségeket áthárítani a vásárlókra, a s profitmarzsaikat rekord-közeli szinten tartani, azonban ez nem tarthat örökké.

A derűlátás lanyhulását az árak is tükrözték, az S&P 500-as részvényindex teljesítménye 2020 márciusa óta a legrosszabb volt a múlt hónapban. Savita Subramanian, a Bank of America vezető amerikai részvénystratégája szerint az ellátási láncok zavari most kezdik el érzékeltetni hatásukat a fogyasztási cikkeken túl is, s ezek a feszültségek még koránt sincsenek beárazva a részvények árfolyamában. Ráadásul szerinte a piac figyelmét még csak ez a momentum ragadta meg, a növekvő inflációs veszélyt eddig ignorálták a befektetők.

A fogyasztási cikkeknél a zavarokat már régóta látni, csak a ma reggeli hírek közül itt van mindjárt az, hogy jövőre 10 millió darabbal is kevesebb iPhone-t gyárthat az Apple a globális csiphiány miatt, de sok hasonló bejelentés érkezett az elmúlt időszakban.

A Morgan Stanley elemzői is arra figyelmeztetnek, hogy az ellátási láncok okozta nehézségek nem épültek be az elemzői várakozásokba teljes egészében. Ez az elmúlt negyedévekhez képest nehezebbé teszi a cégek számára, hogy kellemes meglepetéssel szolgáljanak gyorsjelentéseikben. Ők úgy látják, a részvénypiac megérett egy masszívabb visszaesésre, a kérdés az, hogy ennek mértéke mekkora lesz, s ebben lehet nagy szerepe a negyedéves jelentéseknek.