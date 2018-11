Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Válságüzemmódba kapcsoltak a profik

Masszívan kitárasztak az amerikai részvényekből a profik, az adatok azt mutatják, hogy több mint két és fél éve nem voltak ennyire pesszimisták az alapkezelők az amerikai tőzsde kiltásait illetően. Amikor ilyen volt a helyzet legutóbb, azt emelkedés követte.

Az október eleje óta tartó eladási hullám során alaposan lecsökkentették vételi kitettségüket az amerikai alapkezelők. Erre utalnak a National Association of Active Investments Managers nevű szervezet legfrissebb adatai, amelyek szerint az alapkezelők átlagos kitettsége az S&P 500-as részvényindex irányában a múlt héten 35 százalékra süllyedt, ez olyan alacsony érték, amire 2016 eleje óta nem volt példa.

A szervezet minden héten felmérést készít tagjai körében arra vonatkozóan, hogy az általuk kezelt portfóliónak mekkora a kitettsége a vezető amerikai részvényindex vonatkozásában. A válaszokból számolt átlag általában meglehetősen jó képet nyújt arról, hogy a piaci szereplők milyen mozgásra számítanak, s nem egyszer a folyamatok jó kontraindikátorként használható. Volt már arra is példa, hogy egy nagyobb emelkedés vége felé ez az érték a 100-as szint fölé emelkedett, ez azért lehetséges, mert egyes alapkezelők nem tőkeáttételes termékeken keresztül is felvehetnek pozíciókat az index és a részvények várható mozgására vonatkozóan.

Nem jönnek eladások

A felmérés története azt mutatja, hogy a mostanihoz hasonlóan alacsony értékek jellemzően középtávú mélypontok közelében alakulnak ki. Ekkor ugyanis a szereplők jó része zárja már vételi kitettségét, és így kevésbé várhatók további eladások, amelyek a további áresést erősíthetik. Erre alapozva viszont természetesen nem minden esetben lehet pontosan megjósolni a piaci fordulatot, hiszen az elmúlt 15 évben volt arra is példa, hogy a részvénypiaci kitettséget mutató szám ennél is alacsonyabbra süllyedt, igaz, viszonylag ritkán. A 2008-as összeomlás során például volt olyan eset is, amikor a mutató negatív értékeket vett fel, azaz a piaci szereplők összességében tőkeáttételes short pozíciókkal készült a tőzsde további esésére.

Amikor utoljára ezen a szinten állt a mutató, akkor az S&P 500-as index 2000 pont alatt járt, jelenleg több, mint 30 százalékkal van magasabban az akkori szintnél.

Talán még nincs itt a válság?

A mostani adatok mellett azért vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy a hangulat egyelőre még nem ért el olyan szélsőségesen pesszimista szintet, amely garantálná a pozitív fordulatot a piacon. A Bank of America Merrill Lynch múlt heti alapkezelői felmérése például azt mutatta, hogy az általuk megkérdezett szereplők nagy átlaga inkább belevett az esésbe a különböző kockázatosabb eszközök piacán.

Azaz ők arra tettek, hogy a mostani áresés csak egy átmeneti korrekció az évek óta tartó emelkedő trendben a piacon. Ennek jele az is, hogy a megkérdezettek többsége még mindig arra számít, hogy a jelenlegi bikapiac során még a szeptember végi-október eleji csúcsoknál magasabb szintre jut majd az S&P 500-as index.

