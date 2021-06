Miközben a világon egyre több országban vezetnek be szigorításokat és tiltásokat a bitcoin kereskedésére, egy olyan ország is feltűnt, amelyik elfogadná hivatalos fizetőeszközként. A közép-amerikai Salvador kész a kriptovalutát is elfogadni a hivatalos fizetőeszköz, a dollár mellett. A lépéstől épp amiatt várnak bitcoinos befektetéseket, hogy a digitális pénzt sok helyen kezdték el üldözni.

"A héten benyújtom a törvényjavaslatot a Kongresszusnak, ami már rövid távon is munkahelyeket teremt és hozzájárulahhoz hogy a formális gazdaságon kívül dolgozó emberek pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak" - mondta Nayib Bukele elnök egy Miamiban tartott bitcoin-konferencián levetített videoüzenetében az Euronews szerint. Reméli, hogy a jelenleg 680 milliárd dollárnyi forgalomban lévő bitcoin legalább 1 százalékát fektetik be Salvadorban, mert az 25 százalékkal dobná meg a GDP-t.

A salvadoriak 70 százalékénak nincs bankszámlája, ugyanakkor az ország erősen függ az USÁ-ban élő élő emigránsok hazaküldött jövedelmétől.