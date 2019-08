Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Van, ahol már a nyugdíjpénzeket vetnék be a háborúban

Miközben az Egyesült Államok és Kína között már devizaháború kezd kirobbanni, Japán a világ legnagyobb nyugdíjalapját használhatja fel arra, nehogy túlságosan beerősödjön a jen.

A kínai jüan leértékelődése és az erre adott amerikai válaszreakciók közepette a japán jen komoly erősödésnek indult a nemzetközi devizapiacon. A dollár/jen keresztárfolyam a múlt csütörtöki 109 feletti szintekről ma hajnalban már 105,6 alá csúszott, miközben a jüan 2008 óta nem látott mélypontra gyengült a dollárral szemben, majd nem sokkal később Donald Trump amerikai elnök árfolyam-manipulációval vádolta meg a kínai kormányzatot.

A gyorsan erősödő jen nem tesz jót a japán gazdaságnak, így a mozgás láttán tokiói traderek között elterjedt a hír, hogy Japán a világ egyik legnagyobb, mintegy 1600 milliárd dollárnyi eszköz felett rendelkező állami nyugdíjalapot használná fel arra, hogy gyengítse a japán devizát az előttünk álló hetekben - írja a Financial Times. A hírek szerint az állami nyugdíjalap amúgy is jelentősebb mennyiségű külföldi eszköz vásárlására készül, s ezt gyorsítanák fel a következő hetekben.

Elemzők szerint a lépés azt mutatja, hogy a különböző szereplők egyre óvatosabb eszközöket vetnek be saját devizájuk árfolyamának kívánt szintre terelésében, mivel egyre többen tartanak Washington nem kívánt diplomáciai reakcióitól. Japánnak elvileg tartania kellene magát azokhoz a nemzetközi megállapodásokhoz, amelyekben vállalta, hogy nem bocsátkozik deviza leértékelési versenybe. Az ázsiai ország utoljára a fukusimai reaktorbaleset után, 2011-ben avatkozott be a jen piacába hivatalosan.

Már figyelik a kezüket

Mansoor Mohi-uddin, a NatWest Markets lap által megkérdezett elemzője szerint az állami nyugdíjalap és más, kormányközeli befektetési alapok mozgásai a következő hónapokban nagyobb hatással lehetnek a jen árfolyamára. Különösen akkor, ha az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a júliusit követően újabb kamatvágásokat hajt végre, amely felértékelődési nyomás alá helyezheti a jent.

Az állami vagyonalap jelenleg eszközei 17 százalékát tartja külföldi kötvényben és 25,5 százalékát külföldi részvényekben. Ezek ahhoz közeli értékek, amit elvileg az alap szabályzata előír, nevezetesen 15 és 25 százalék, azonban ettől a portfóliómenedzserek jelentősen el is térhetnek. A lap számításai szerint ez még mintegy 140 milliárd dollárnyi külföldi eszköz megvásárlását tenné lehetővé. A szakértő szerint miután Japán hivatalosan nem avatkozik be a jen árfolyam alakulásába, nagyon is valószínű lehetőség, hogy az alap koncentrált vásárlásain keresztül próbálják meg befolyásolni a japán deviza árfolyamát, s ellensúlyozni az ország folyó fizetési mérlegtöbbletét.

Van más út is

Az is reális lehetőség, hogy az alap nem is vásárol igazán, s egyszerűen a nagy léptékű burkolt intervenció fenyegetése is elég lehet majd a jen gyengüléséhez.

A japán deviza elmúlt napokban bemutatott erősödését követően az ügyben együttes ülést tartott a japán pénzügyminisztérium, a pénzügyi felügyelet és a Bank of Japan. Az ülést követően Takeucsi Josiki pénzügyminiszter-helyettes kijelentette, szükséges lehet a G7 és G20 keretében megkötött megállapodások által lehetővé tett lépéseket megtenni, amennyiben a jen erősödése a japán gazdaságot veszélyeztetné. Az FT szerint a megjegyzést a befektetők úgy értékelték, hogy japán technikailag kész beavatkozni a jen piacán, azonban erre mindaddig nem kerül sor, amíg a dollár jen keresztárfolyam 100 alá nem süllyed.

