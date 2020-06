Van, akinek nagyon bejött a karantén

A videokonferencia szolgáltatást nyújtó Zoom részvényinek árfolyama eddig triplázott idén, de mint gyorsjelentéséből kiderült, nem véletlenül. Hatalmasat ugrott a cég bevétele és nyeresége a lezárások alatt.

Nem hiába emelkedett 200 százalékot eddig a videokonferencia szolgáltatást nyújtó Zoom Video Communcations Inc. árfolyama idén, a cég most közzétett adatai szerint elképesztően jó számokat ért el a Covid-19 járvány következtében elrendelt kijárási korlátozások alatt. A társaság ennek megfelelően a negyedéves adatokkal párhuzamosan duplájára emelte saját várakozását idei éves árbevételére, ahogy egyre több ember állt át otthoni távmunkára és egyre többen használják a cég szolgáltatásait barátaikkal való kapcsolattartásra is - tudósított a Reuters.

Persze az árbevétellel párhuzamosan meredeken emelkedtek a cég költségei is és a Zoom vezetésének előrejelzései szeriont ezért a magasabb árbevétellel nem tart arányosan lépést a profit növekedése. Emiatt, vagy pedig egyszerűen azért mert a jó híreket már beárazta a piac, a társaság részvényei a jelentés közzétételét követően 3,5 százalékkal estek.

A költségek emelkedésében szerepet játszott, hogy a társaságnak gyorsan kellett átalakítania magát a járvány alatt megváltozott igényeknek megfelelően. A cég szolgáltatását eredetileg üzleti felhasználóknak fejlesztette ki, azonban a lezárások alatt elképesztően sokan kezdték el magánbeszélgetésekre is felhasználni. Az új igényeknek megfelelően rohamtempóban kellett fejleszteniük, de időközben volt jó pár olyan incidens, ami miatt a szoftverük biztonsági protokolljait jelentősen erősíteni kellett.

A társaság korábban éves szinte 905-9015 millió dolláros árbevétellel számolt 2020-ra, most ezt emelték 1,78-1,8 milliárd dollárra. Az elemzők ettől még erősen le vannak maradva, átlagosan 935,2 millió dolláros forgalmat várnak a 2021 januárjában záruló negyedévre.

A jelentés szerint a cégnek immár 265 400 olyan céges ügyfele van, amelyek alkalmazotti létszáma meghaladja a 10 főt, ez négyszeres növekedés az egy évvel ezelőtti helyzethez képest. Ugyanakkor már vannak arra utaló jelek, hogy a cég növekedése lassul, ahogy világszerte egyre több helyen enyhítenek a járvány miatti korlátozásokon. A Zoom pénzügyi igazgatójának elmondása szerint az április csúcsot jelentő napi 300 millió után májusban már enyhén csökkent a videokonferencián résztvevő emberek száma. A cég abban reménykedik, hogy hamarosan ismét elérhetik a napi 300 millió számot.

Nagy a verseny

A Zoom legfontosabb versenytársai a fizetős előfizetőkért folytatott küzdelemben a Cisco Systems Webex nevű szolgáltatása, a Microsoft Teams-e és a Google Meet nevű platformja. Mindegyik a céges ügyfelektől igyekszik díjakat beszedni, míg a magánszemélyek számára jellemzően ingyenesen nyújtják szolgáltatásukat.

A Zoom első pénzügyi negyedévében 328,2 millió dollár árbevételt realizált, az elemzők alig 202,7 millió vártak. A költségek eközben ennél is nagyobb ütemben 330 százalékkal emelkedtek, 103,7 millió dollárra, így üzemi eredményhányada 68,4 százalékra csökkent 80 százalékról.

A cég legnagyobb költségeleme az, hogy a hívások kezeléséhez megfelelő mennyiségű adatközpontot és sávszélességet kell biztosítania felhasználóinak. Bár vannak saját adatközpontjaik is, bérelnek is egy csomó felhő alapú szolgáltatást az Amazon Web Services-től, a Microsofttól és az Oracle-tól is.