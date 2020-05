Van egy jó jel, hogy gyorsan lepereghet a válság

Az ipari fémek piaci árai az elmúlt hónapokban lefelé tartottak, köszönhetően a minden maga alá gyűrő koronavírus-járványnak. Viszont ez halvány remény arra is, hogy gyorsan újraindulhat a termelés, ráadásul jóval olcsóbban, mint ahogy azzal a gyártók az elmúlt években számíthattak. A nagy kérdés az, hogy a fogyasztás milyen hamar tér észhez, mert ha senki nem vásárol, akkor nem lesz értelme olcsón sem termelni, ha viszont az emberek hajlandók költeni, akkor nem vár ránk egy újabb 2008.

Az elmúlt években az ipari fémek árai a határidős piacokon rendre felfelé mozdultak el, és inkább szóltak a híradások a nikkel vagy a palládium rekordárairól, mint arról, hogy éppen lefele tartanának. A réz-, a vasérc, a cink, a nikkel vagy éppen az alumínium esetében ellátási nehézségeket vizionáltak az elemzők, hiányolva a bányák szükséges fejlesztéseit, vagy a feldolgozók kapacitásfejlesztéseit.

Idén viszont a koronavírus-járvány jött, látott és romba döntötte a fél világot, csendes féregként felfalva a fizetőképes fogyasztói rétegeket és megfaragva az állami, vállalati beruházásokat. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint 2020-ban, ha minden folytatódik vírusfertőzések nélkül, ahogy tavaly, akkor erősen keresleti piac alakult volna ki, mert az olyan fejlesztések, mint az elektromos autók gyártása, vagy a szórakoztatóelektronika, a műszergyártás, gyáripar, szépen felszívta volna az érceket, vagy feldolgozott fémeket. De a koronavírus-járvány miatt leállt gyárakban egyrészt rengeteg fém maradt meg, másrészt a termelés sem olyan volumenben indult újra, mint a tavasszal globálissá váló válság előtt.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy plusz több hónapnyi készletek vannak a felhasználói oldalon, miközben a kínálati oldal kibocsátása kevésbé esett vissza. Lényegében tehát a várható készlethiányokat felülmúlta a kereslet visszaesése. Ennek következménye, hogy most minden olcsó. Bár a kitermelők, kohók ennek annyira nem örülhetnek, a felvásárlói oldal viszont igaz: most költségeket csökkenthetnek a beszerzéseken.

Az utolsó se kapcsolgassa a kohót!

"Azt látjuk, hogy a piacok a legtöbb fém esetében többletesek, szemben a korábban becsült 2020-as keresleti piacokkal" - nyilatkozta az ANZ fémipari ház elemzője, Soni Kumari a Reutersnek. A szakértő szerint az alumínium iránti kereslet ebben az évben 8 százalékkal esik majd vissza 61,5 millió tonnára, ami legalább 1,5 millió tonnás többletet jelent. Lais Santos, a CRU tanácsadója viszont 8,8 százalékos felvásárlási visszaesésre számít, és 5,25 millió tonnás többletet lát valószínűbbnek.

Az alumínium azért is lóg ki a sorból, mert a bauxitból jóval körülményesebb kinyerni, majd feldolgozni, mint mondjuk a rezet kibányászni, majd megolvasztani és hengerelni. Az alumínium-feldolgozás több fokozatból álló folyamatai miatt egyszerűen nem érte meg leállítani a gépeket, mint valódi kereslet továbbgyártani. Márpedig a legtöbb ipari szereplő inkább azzal számolt, hogy hamarosan újraindulnak az ellátott gyárak, mint hogy azon spóroljanak, hogy hónapokra leállítják a kohókat. Az olvasztók így teljes gőzön mentek, nehogy az újrakapcsolások költségeit kelljen kigazdálkodniuk.

"Az alumínium jó ideig alulteljesítő lesz, a kereslet visszaesése legnagyobb részt a Kínán kívüli piacokon történik, a becslések pedig azon alapulnak, hogy a fogyasztói kedv visszatérése olyan lassú lesz, mint a 2009-2010 közötti időszakban volt" - mondta Max Layton, a Citi elemzője a hírügynökségnek.

A fémet viszont nagyon széles körben használják, fontos alapanyag kezdve a konzervektől, az utcai táblákon, építési állványzatokon át a karosszériagyártásig. Vagyis az alumínium igény egyedül azon múlik, hogy a végfogyasztók mekkora stimulust kapnak az államoktól. Ha az emberek úgy számolnak, hogy a járványveszély elmúlt, költeni fognak, addig pedig a különböző kormányok várhatóan infrastrukturális beruházásokkal fogják ösztönözni a gazdaságot, aminél külön jól jöhet, hogy esik az egyik főalapanyag ára.

Van, ami drágulhat

Az ipari fémek közül a másik végleten van a cink: a Reutersnek nyilatkozó elemzők véleménye szerint a 1,5 százalékos keresletcsökkenéstől egészen a 15 százalékos kínálati többletig bármilyen forgatókönyv elképzelhető. Ennek oka, hogy itt még jobban számít az, hogy az államok vezetései mennyire támogatják az infrastrukturális fejlesztéseket. Ha úgy viselkednek, mint a 2008-as válságnál, akkor az acél galvanizálásához használt fémre nagyon megnőhet a kereslet. Egyelőre 13 millió tonnás éves kereslettel számolnak a szakértők, de ez könnyen nőhet a válságkezelési lépések függvényében.

A réz, ha drágább nem is lesz, valószínűleg olcsóbb sem. A kieső keresletet az előrejelzések 1,9-5,5 százalék közé becslik, de ez a sejtések szerint valószínűleg részben ellensúlyozza majd a kitermelés visszaesését. Márpedig a réz felhasználása annyira széleskörű, hogy általában pontos képet a világgazdaság állapotáról: ha olcsóbb lesz, akkor a nagy gyártók nem bíznak abban, hogy el tudják adni a termékeiket, ezért inkább nem vásárolnak alapanyagot, míg ha drágul, akkor az azt jelzi, hogy nagyon is bíznak a keresletben.

Most elemzői körökben az a konszenzusos várakozás, hogy a 23 millió tonnás rézpiac valószínűleg körülbelül 400 000 tonna többletet fog csak mutatni, ez pedig egy kiegyensúlyozott piacot vetít előre. A rezet megint csak rengeteg szegmensben használják, például fontos szerepe van az építőiparban, a vezetékekgyártásakor, az autóiparban vagy épp az okostelefonok gyártásakor. Viszont pont emiatt nagyobb a kockázat is: ha elmarad a koronavírus utáni vásárlási láz az emberek részéről, akkor az ipari tevékenységek továbbra is visszafogottak maradhatnak.

"Az árkorrigáló kitermelés-csökkentések nélkül a rézpiacon jelentős többlet alakulhat ki az elkövetkező öt évben" - vélekedett a CRU elemzője Robert Edwards a Reutersnek. Az árakat az hajthatja fel, hogy az elmúlt években a bányákban viszonylag kevés fejlesztés történt, a kitermelt érc minősége is romlott, vagyis új szereplők felbukkanása, vagy a meglévők feltörése nem valószínű, így maradhat a keresleti piac.

A nikkel esetében pedig nem ad valós képet az, hogy az elmúlt hetekben nőtt a kereslet a fém iránt: a rozsdamentes acél, valamint az akkumulátorok gyártásához felhasznált alapanyag részben annak is köszönhető, hogy Indonézia tavaly nyáron korlátozásokat vezetett be az exportálásra. Legnagyobb exportálóként épp az volt a kvóta lényege, hogy felfelé hajtsák az árakat. Most az elemzők szerint sem az autópiac nem pörög majd annyira, hogy az akkumulátorokra nagy igény támadjon, sem rozsdamentes acélból készült használati cikkekre nem lesz akkora kereslet. Vagyis a még visszavágott nikkelmennyiségnél is kevesebbre lehet szükség. Ez természetesen árkövülést, vagy -esést eredményezhet, ami végső soron azzal jár, hogy a gyártók költségei csökkenhetnek.