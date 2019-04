Van jobb a Nemzeti kötvénynél: íme, a legnyerőbb befektetések

Több befektetési alap is megverte volna az elmúlt öt évben a 2019. júniustól rajtoló új szuperpapírt, a munkanevén Nemzeti kötvényt. A Budapesti Értéktőzsdén befektető részvényalapok különösen jól teljesítettek.

Várhatóan nagyon jó befektetés lesz a június elejétől - minden bizonnyal június harmadika, hétfőtől - elérhető Nemzeti kötvény, hiszen öt év alatt évente átlagosan 4,95 százalékos hozamot érhet el a befektető, ha nem váltja vissza. Ráadásul kamatadót sem kell a hozam után fizetni, ezt egy az egyben zsebre tehetik a kisbefektetők.

A papír kamatozása látványosan egyszerű és lépcsőzetes lesz: az első félévben évi 3,5 százalékot fizet majd, majd 4 százalékot, végül évente fél százalékponttal növekszik majd. A futamideje öt év, így az utolsó évben 6 százalékos lesz a kamata. A kamat automatikusan tőkésedik, és állampapírban fizetik majd ki. A kormányzat szándékai szerint ez lesz a legkedvezőbb kamatozású állampapír.

A kamatadó alól persze másképp is mentesülhet a takarékoskodó, öt év után például a tartós befektetési számlán (tbsz) tartott befektetések hozamát terhelő közterhet is le lehet nullázni. Akadtak azonban az elmúlt években olyan befektetések, amelyeknek a nyomába sem érhet majd az új lakossági állampapír, igaz, ezeknek a kockázata is nagyobb. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) adatai szerint 313 olyan alapból, amely már öt évvel ezelőtt is megvolt, 85-nek lett a hozama magasabb, mint amit öt év után a Nemzeti kötvény fizet.

Egy ingatlanalap volt a nyerő

A Bamosz statisztikái alapján a Biggeorge 4. ingatlanalap érte el a legmagasabb hozamot az elmúlt öt évben, évente átlagosan több mint 64 százalékot emelkedett az árfolyama. Az ingatlanfejlesztő alapban a Sasad Liget lakópark harmadik és negyedik ütemének lakóházai, az egykori óbudai Buszesz-gyár telke, valamint egy Mester utcában álló telek lakóház található, amely egykor a Brauch hentesüzletnek és a húsüzemnek helyet adó 29. szám alatt áll.

Az elmúlt öt év legjobban teljesítő befektetési alapjai Befektetési alap Éves hozam Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Alap 64,37% BUX ETF 18,06% Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény 17,68% Allianz Indexkövető Részvény 16,68% K&H Navigátor 16,55% Amundi Magyar Indexkövető Részvény 15,60% CIB Indexkövető 14,92% Amundi USA Devizarészvény A 13,27% MKB Észak-Amerikai Részvény 13,23% Generali Mustang A 11,80% OTP Trend Alap A sorozat 11,49% Concorde Nemzetközi Részvény 10,97% OTP Orosz Részvény A 10,70% K&H Ázsia Alap 10,53% Erste Stock Global HUF Alapok Alapja 10,22% Generali IC Ázsiai Részvény 10,22%

Az ingatlanfejlesztő alaphoz hasonló hozamot egyetlen alap sem ért el az utóbbi fél évtizedben, de kiemelkedően sokat, 15-18 százalékot lehetett keresni a BUX indexet követő konstrukciókkal is.

Ez nem meglepő, hiszen a BUX index 17,4 ezer pontról csaknem 43 ezer pontra emelkedett azóta, az OTP árfolyama több mint a háromszorosára, a Mol megduplázta, a Magyar Telekom és a Richter másfélszerezte az árfolyamát. Voltak persze ennél látványosabb tőzsdei sztorik is, az időközben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került Konzum árfolyama például a százszorosára nőtt öt év alatt.

Amerika és Oroszország fej fej mellett

A külföldi részvénypiacokon befektető alapok között is akadtak szépen teljesítők, igaz, a magyar tőzsdét követőeket egyik sem tudta megverni. Az amerikai és más fejlett piacokon befektető részvényalapokkal évente 13 százalékos hozamot is elértek a hazai alapkezelők. Az Amundi USA deviza-részvényalap és a Generali Mustang is így teljesített. Az oroszországi tőzsde sem hozott rosszul, az OTP orosz részvényalapjával évente 10,7 százalékot kereshetett a befektető, igaz rendkívül ingadozó árfolyam mellett.

A legügyesebb portfóliómenedzserek az ázsiai részvényalapokkal is képesek voltak évente két számjegyű hozamra, de úgy általában véve is a közép-európai és a feltörekvő piaci részvényalapok egyaránt legalább évi 5-6 százalékos hozammal vitték végig az elmúlt fél évtizedet. A tematikus részvényalapok közül a klímaváltozás hatásaiból profitáló vállalatokba fektető konstrukciók jól teljesítettek, az OTP ilyen alapja évente 9,2 százalékot szedett magára.

Abszolút hozamú alapok

Ritkán ugyan, de az abszolút hozamú alapok is képesek lehetnek a szuper állampapír hozamának túlszárnyalására. Ezek a konstrukciók szabad kezet adnak a portfóliókezelőknek, akik a piaci helyzettől függően jóformán bármilyen eszközbe, részvénybe, kötvénybe vagy akár árupiaci termékekbe is tehetik a pénzt - ha hisznek benne. Az alapok egy része emellett nemcsak az árfolyamok emelkedésére, de a csökkenésére is fogadhat, vagyis shortolhatja is a piacokat.

Az OTP Trend alap ez utóbbit nem teszi, de így is 11,5 százalékos éves hozamot ért el az utóbbi 5 évben. Az alapot azért hívják trendnek, mert az aktuális divatot követi, az alapkezelő a legtrendibb részvényeket válogatja ki, azokba teszi a pénzt. A Trenden kívül az OTP EMDA és a Hold Alapkezelő Citadella alapja verte volna meg az utóbbi öt évben a munkanéven Nemzeti kötvényt (végleges elnevezése még nincs, a Napi.hu öngondoskodási konferenciáján április 11-én a Magyar nemzeti állampapír név hangzott el a kormányzati előadó részéről). A legnagyobb hazai abszolút hozamú konstrukció, az OTP Supra viszont minimális mértékben ugyan, de lemaradt volna mögötte.

