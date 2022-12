A Bank of Japan sokkolta a piacokat kedd reggel, váratlanul belenyúlt ugyanis eddigi laza monetáris politikájának meghatározó eszközébe, a hozamgörbe kontrollba, s feljebb tolta az arra érvényes kamatsávot. A lépés ugyan nem volt nagy és elvileg indokolhatná a program költségeinek kordában tartása, a piac szerint azonban ez inkább teszt volt arra nézve, mi lenne a reakció egy teljes fordulatnál. Ami a jennel történik, annak az egész világon van hatása.

A részvények zuhantak, míg a jen és a kötvényhozamok megugrottak a döntést követően, ami komoly pofont jelenthetett az óvatlan, erre nem számító befektetőknek. A piac eddig arra számított, hogy a BOJ nem változtat a hozamgörbe kontrollon (YCC), amíg Haruhiko Kuroda kormányzó áprilisig hivatalban marad.

A reggeli döntés szerint a 10 éves kötvényhozam ezentúl 50 bázisponttal térhet majd el a 0 százalékos céltól mindkét irányban, a korábbi sáv 25-25 bázispontos volt. Az indoklás arról szólt, hogy a jegybank így akar egy kis életet lehelni az amúgy alvó kötvénypiacba. Nem változott azonban a hozamcél, sőt jelentősen növelni fogják a kötvényvásárlások összegét is, ez talán annak lehet a jelek, hogy a lépés tényleg csak a jelenlegi rendkívül laza monetáris politika finomhangolása volt, nem pedig a 180 fokos fordulat előszele - emlékeztet összefoglalójában a Reuters.

Kuroda elmondása szerint az intézkedés célja a hozamgörbe alakjában jelentkező torzulások kiegyenlítése, valamint annak biztosítása, hogy a monetáris ösztönzés előnyeit valóban a piacok és a vállalatok élvezzék. Ez nem kamatemelés. Ez egyáltalán nem intézkedés, amely a YCC feladásához vezet - hangsúlyozta az elnök. A BOJ azt is közölte, hogy a japán államkötvények vásárlására fordított összeget havi 9 billió jenre (67,5 milliárd dollárra) emeli a korábbi 7,3 billió jenről. Kuroda kiemelte, hogy a Japán gazdaság törékeny és továbbra is támogatásra szorul.

A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225-ös index 2,5 százalékot esett a döntést követően, míg a dollár 3,1 százalékkal gyengült a japán fizetőeszközzel szemben, négyhavi mélypontra, 132,68 jenre. A 10 éves japánhozam hozam rövid időre 0,46 százalékra ugrott, közel az új sáv felső határához, ez a legmagasabb szinthez 2015 óta.

A piac nem hisz az elnöknek

Valószínűleg ezzel a kis módosítással tesztelik, mit szól a piac a stratégiaváltáshoz. Próbálgatják mi a reakció. Mint amikor valaki először csak a lábujját dugja a vízbe - mondta Bart Wakabayashi, a State Street tokiói vezetője. Már most megy a találgatás, mi lesz a BOJ következő lépése, hiszen egyrészt Kuroda mandátuma a végéhez közeledik, miközben az infláció várhatóan a jövő év végéig a 2 százalékos cél felett marad. A japán bankrészvények indexe 5,12 százalékos emelkedéssel reagáltak a hírre, a befektetők jelek szerint arra számítanak, hogy a rendkívül alacsony kamatlábak kora hamarosan véget érhet.

A lépés és az arra adott piaci reakciók mindenesetre jól tükrözik a kihívást, amellyel a központi bankok globálisan szembesülnek, amikor megpróbálják hatékonyan kommunikálni a kevésbé alkalmazkodó politikára való átállást a hosszan tartó unortodox monetáris lazítás időszaka után.

Záródni kezdenek a jen pozíciók

A BOJ ultra alacsony kamatpolitikája és a hozamplafon védelmét szolgáló, gyakorlatilag korlátlan kötvényvásárlások egyre több nyilvános kritikát váltottak ki az elmúlt időszakban a hozamgörbe torzulása, a piaci likviditás eltűnése és a jen nemkívánatos zuhanása miatt. Ez utóbbi drasztikussá vált az év eleje óta, a többi jegybank, élükön a Feddel ugyanis azóta egyre feljebb tolja a kamatokat, ami érthető módon gyengíti a nullához közeli kamatokhoz kötött jen árfolyamát. A jen drasztikus gyengülésnek viszont inflációs hatásai is voltak.

Az ultra laza monetáris politika hátrányait Kuroda is elismerte, mint mondta, a hozamsáv szélesítéséről szóló döntést a kötvénypiaci működőképességének meredek romlása is indokolta.

A jen hirtelen erősödésének egyébként komoly hatásai lehetnek a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. A japán deviza hirtelen erősödése annak idején komoly tényező volt a 97-es ázsiai válság kialakulásában. A mostani megugrással valószínűleg sok carry (azaz kamatkülönbözetre játszó) pozíció is zárulhat, s ennek tovagyűrűző hatásai is lehetnek. A jen rendkívül népszerű deviza volt más devizában felvett pozíciók, többek között amerikai állampapírok vásárlásának finanszírozásához.

Korábbi számítások szerint ha a Bank of Japan egyszer valóban szigorítani kezdene, az komoly zuhanáshoz vezethetne a világ szinte minden jelentősebb tőzsdéjén..