Néhány hónappal ezelőtt a legtöbb befektető attól tartott, hogy túl nagy a részvénykitettsége befektetési portfoliójának. Mostanra ez nagyot fordult, s inkább attól tart mindenki, hogy nincs elég amerikai részvénye - írja összefoglaló elemzésében a Reuters. A vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as index idei 15 százalékos emelkedése visszacsábította a kétkedő befektetőket a piacra, akik közül sokan pont a tőzsdék tavalyi gyatra teljesítménye miatt csökkentették részvényállományukat.

Az Aktív Befektetési Menedzserek Nemzeti Szövetségének (NAAIM) kitettségi indexe a megelőző héten elérte a legmagasabb szintet 2021 vége óta, míg a Bank of America által ebben a hónapban megkérdezett globális alapkezelők készpénzszintje 2022. januárja óta a legalacsonyabb szintre esett. Az összes befektető - az alapkezelőktől az egyéni befektetőkig - körében a pozicionáltság e hónap elején február óta először lépett a semleges szint fölé a Deutsche Bank adatai szerint.

Eközben az opciós befektetők évek óta nem látott arányban vásárolnak vételi opciókat, azaz egyértelműen a részvényárfolyamok további emelkedésére fogadnak. Csütörtökön rekordszámú, 1,8 millió S&P 500-as vételi opciót vásároltak, s ez legalább négy éve a legmagasabbra emelte a vételi opciókra vonatkozó egyhavi mozgóátlagot - derült ki a Trade Alert adataiból.

Teljesen kimerültek az esésre játszók

„Ha valaki eddig a piac ellen fogadott, az valószínű, hogy mostanra kimerült" - mondta Emily Roland, a John Hancock Asset Management vezető befektetési stratégája. A piac legutóbbi emelkedését olyan tényezők táplálták, mint az amerikai gazdaság ellenálló képessége, amely a Federal Reserve agresszív monetáris politikai szigorítása ellenére eddig elkerülte a recessziót, vagy a mesterséges intelligencia fejlődése nyomán kitört befektetői lelkesedés.

Eközben a Wall Street nagy befektetési bankjai is elkezdték felülvizsgálni jóslataikat. A Goldman Sachs stratégái 4000-ről 4500-ra emelték az S&P 500-as év végi célértékét, arra hivatkozva, hogy a gazdaság valószínűleg elkerüli a visszaesést a következő 12 hónapban. Az index pénteken 4409 ponton zárt, ez 23 százalékos emelkedés a tavalyoktóberi mélyponthoz képest.

Willie Delwiche, a Hi Mount Research befektetési stratégája szerint a javuló hangulat támogathatja a részvények további teljesítményét, feltéve, hogy az nem válik túl szélsőségessé.

A pesszimizmusból az optimizmusba való átmenet az, ami valójában élteti a bikapiacokat. Az a baj, ha ez túlzóvá válik

- mondta. Felhívta a figyelmet, hogy az amerikai kisbefektetői szövetség, az American Association of Individual Investors felmérése szerint a további áremelkedésben hívők aránya 2021 novembere óta a legnagyobb különbséggel haladta meg az esést várókét. Szerinte a részvények további erősödése összhangban lenne a korábbi időszakokkal, amikor a hangulat fokozatosan tolódott el a világvége várásból a felhőtlen derűlátás irányába.

A historikus adatok is támogatják a jó hangulatot. Az S&P 500-as index a mélyponttól történt 20 százalékos emelkedést követően a következő 12 hónap során átlagosan további 18 százalékos nyereséget szokott elérni az LPL Financial adatai szerint.

Túl sokat ment rövid idő alatt a piac



A megkérdezett elemzők ennek ellenére eléggé megosztottak a tekintetben, hogy érdemes-e most beszállni a piacra. Még az optimistábbak is óvatosságra intenek, mondván, rövid távon kezd túlfűtötté válni a hangulat. Mások azonban úgy vélik, hogy a rallynak van még helye. Az egyik biztató jel az, hogy az S&P 500-as index kosarában szereplő részvények közül egyre több és több kapcsolódik be az emelkedésbe. A korábban lemaradó kis kapitalizációjú részvények és az ipari részvények például ebben a hónapban eddig jobban teljesítettek, s azon papírok száma, amelyek árfolyama 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik a héten kéthavi csúcsra emelkedett.

Ken Mahoney, a Mahoney Asset Management vezérigazgatója az utóbbi időben például növelte a Microsoft és az Nvidia részvények súlyát a kezelt portfóliókban. Ő is látja a piac túlvettségét, azonban szerinte a lemaradástól való félelem és a korábban esésre váró befektetők pozícióinak megfordítása egyelőre tovább viheti felfelé a piacokat.

„A piac túlfűtött, ezt mindenki és mindenki nagymamája is látja. Azonban eltarthat még egy darabig, amíg ez az emelkedés végleg kifullad" - mondta.