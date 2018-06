Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Véget érhet az eddigi szép időszak

Egyre több jel mutat arra, hogy hamarosan véget ér az elmúlt időszak fellendülése a pénzpiacokon – hangzott el a Napi.hu Top befektetések 2018 elnevezésű konferenciáján. Szakértők szerint a magyar lakosság pénzügyi gondolkodásában is fordulatra lenne szükség.

"Soha nem bízd a pénzedet olyan emberre, aki egyszer sem ment csődbe" - adott egy jó tanácsot Szabó László, a Hold Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke, aki saját tapasztalata szerint is "egyszer végigment a purgatóriumon." Aztán hozzátette: "soha nem bízd a pénzedet olyan alapkezelőre, aki már kétszer csődbe ment, hiszen akkor nem tanult a hibájából."

Szabó szerint ma már más világban élünk, mint az 1990-es évek aranykorában, jelenleg ugyanis többen átlátják, hogy a nemzetközi folyamatok is hatással vannak az árfolyamokra. "Idővel a Mészáros-papírokra is hatással lesznek a külföldi történések" - tette hozzá.

A gazdaság ciklikus, ezt sokan hajlamosak elfelejteni: amikor például felfelé mennek az árak, akkor nem is gondolnak arra, hogy ez a folyamat megfordulhat. Ez zajlik most az ingatlanpiacon is - mondott egy példát a Hold Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke.

"A mostani fellendülési ciklus, ha kitart még egy évig, akkor az elmúlt száz évben leghosszabb hasonló időszaka lesz, így vélhetően kevesebb van belőle hátra, mint amennyi idő mögöttünk van már. Akár két éven belül is jöhet a változás."

Ebbe az irányba mutat, hogy megy fel az infláció az USA-ban, amire a Fed általában kamatemeléssel reagál, de az sem segít, hogy rendkívül feszített a munkaerőpiac a tengerentúlon. "Ezen a robotizáció sem segít" - ismertette Szabó László a jelenlegi körülményeket.

A változásra ugyanakkor nehéz felkészülni, hiszen általában ilyenkor vannak a csúcson a beruházások, amivel persze nő az eladósodottság is. "Bár most nem a magyar gazdaságról beszélek, a jelek itt is felismerhetőek." - tette hozzá Szabó. Ugyancsak a fordulat felé mutat, hogy a gazdasági ciklusok késői szakaszában általában alacsony a volatilitás a tőzsdéken: 2017-ben régóta nem látott stabil árfolyamok voltak.

A következő két-három év éppen ezért Szabó szerint komoly kihívást jelent a befektetők számára, így az intézményi befektetőnek érdemes biztonságos befektetéseket választani. Az egyéni befektetők kedvezőbb helyzetben lesz, hiszen néhány millió forinttal lehet a piaccal szemben menni és akár nagyot nyerni. "A lényeg, hogy tanulmányozzuk a külső környezetet" - fejezte be az előadását Szabó.

Nagyon kevés pénzt költ a lakosság a tőzsdén

Az elmúlt évekre jellemző ingatlanbumm abba az irányba vitte a kisbefektetőket, hogy ők is ingatlanokat vásároljanak - mondta Virág Ferenc, a Random Capital Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki szerint mindemellett az emberek rengeteg pénzt tartanak otthon a párnacihában.

A nagy tőzsdei sztori tavaly a Mészáros-papírok mozgása volt: az Opus 40 forintról 573 forintra, a Konzum 51 forintról 2830 forintig emelkedett. "De nem ez az egyetlen sikertörténet, ki gondolta volna akkoriban, hogy a privatizált OTP ekkora sztori lesz és ma is 10 ezer forintnál van a részvény értéke" - mondott egy másik példát.

A friss adatok szerint a magyar lakosság 549 milliárd forintot tart tőzsdei részvényekben, ez jelentős előrelépés a 2011-es 400 milliárdhoz képest. Az USA-ban ugyanakkor a lakossági tőkepiaci felhasználása 51 százalék felett van, többek közt adóoptimalizáció miatt, itthon ez ettől még jóval elmarad.

A szakember szerint kell, hogy változzon a lakosság megtakarítási hajlandósága és volumene, amire már utal egy-két jel.

A bankbetétben tartott összeg nagysága a legjobb példa arra, hogy mennyire buták vagyunk mi, lakossági befektetők

- emelte ki Virág, aki szerint idővel az állampapíroknál is lassuló lakossági részvétel jöhet. Ezzel párhuzamosan nőhet a tőzsdei részvétel. "Én nem értem, hogy miközben a lakosság nettó pénzügyi vagyona 40 ezer milliárd forintot tett ki, csak 549 milliárd forintot tartanak a tőzsdei részvényekben. Ráadásul az elmúlt években jóval nagyobb mértékben nőtt a lakossági vagyon, mint a részvényvásárlás" - tette hozzá a szakember.

A kavics és a Mol története

"Magyarországon rengetegen akarnak saját kezűleg befektetni. Ilyenkor jellemzően két hiba van: a tapasztalat hiánya, és hogy mindenki hirtelen akar nagyot nyerni" - mondta Molnár Zalán, az Admiral Markets UK Ltd. Magyarországi és Lengyelországi Fióktelepének vezetője.

Érdemes ilyenkor egy trader segítségét kérni, hiszen bár az elemző tudja, hogy "ha egy kavicsot elrúgnak Afganisztánban, az mit jelent a Mol árfolyamára nézve, de nem tudja megmagyarázni a nagyobb spekuláns mozgásokat."- mondta Molnár, aki szerint éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan oktatásokon vegyünk részt, amelyet hiteles szakemberek tartanak.

A befektetés világában minden spekuláció, az egy támadó fellépés, hiszen a tőkét nem a bankban tartjuk, hanem meg akarjuk forgatni - vélte Molnár, aki szerint az egész befektetési folyamat rengeteg apró lépésből áll. A kezdők sokszor szükségtelen kereskedést hajtanak végre, olyan befektetésekbe is belemennek, ami teljesen felesleges, míg ezzel párhuzamosan sok lehetőséget ki is hagynak.

"A tőzsdén az egyetlen biztos pont a bizonytalanság. Bármikor, bármi megtörténhet. Emlékezzünk, amikor elkezdett emelkedni az OTP árfolyama. Volt olyan nap, amikor 20 százalékkal. Aki aznap reggel adott el, az bizony foghatta a fejét." - emelte ki az Admiral Markets UK Ltd. Magyarországi és Lengyelországi Fióktelepének vezetője.

A fotók forrása: Horváth Balázs/Napi.hu.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!