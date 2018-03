Végre egy hír, aminek örülhetnek Londonban

A Chicago Mercantile Exchange felvásárolná az amerikai állmkötvények legnagyobb piacának számító brit NEX-et. Ha létrejön az üzlet, Londonba költözhet a világ legnagyobb tőzsdéjének központja.

A Chicago Mercantile Exchange (CME) bejelentése szerint megvásárolja a brit NEX Groupot. A mintegy 5,4 milliárd dollár értékű tranzakcióval a chicagói árutőzsde vezető pozícióba kerülhet az amerikai államkötvények hatalmas piacán. A Wall Street Journal tudósítása szerint a tranzakció zárására a szükséges engedélyek megszerzését követően 2018. második felében kerülhet sor.

A két cég már néhány hete megerősítette az értesüléseket, amely szerint a CME előzetes felvásárlási ajánlattal kereste meg a NEX-t. A hír napvilágra kerülését követően a NEY részvényeinek árfolyama két hét leforgása alatt 45 százalékkal emelkedett. A befektetők ugyanis úgy gondolták, hogy a CME-t követően más tőzsdék is érdeklődhetnek iránta, így a New York Stock Exchange-t üzemeltető Intercontinental Exchange. Inc, vagy a London Stock Exchange.

A NEX birtokolja az amerikai államkötvények legnagyobb elektronikus kereskedési platformjának számító BrokerTec-et, a CME viszont a legnagyobb forgalmat bonyolítja az amerikai kamat-derivatívákkal, amelyek árfolyamát gyakorlatilag az amerikai állampapírok árfolyam határozza meg. A két piac kombinációjával a CME domináns piaci helyzetbe kerülne a világ legnagyobb forgalmat lebonyolító pénzügyi termékének piacán.

A lap szerint, ha létrejönne a tranzakció és a két kereskedési platformot sikerülne integrálni, az nagyon komoly hatékonyság javulást jelentene a mindkét piacon aktív befektetési bankok és brókercégek számára. Ezeknek a cégeknek ugyanis jelenleg mind két tőzsdén jelenleg hatalmas összegeket kell fedezetként tartaniuk kereskedési tevékenységük biztosítása érdekében. Ha a két rendszer közös élszámolási rendszerbe kerülne, akkor az az összeg jelentősen csökkenhetne.

Az amerikai államkötvények piaca a világ legnagyobbjának számít. A kibocsátott kötvények értéke eléri a 14,5 milliárd dollárt, és ezekkel - a múlt héten például - naponta átlagosan 535 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolítottak.

A CME vezető pozícióját, mint a világ legnagyobb tőzsdeüzemeltető cége a New York Mercantile Exchange 2008-as akvizíciója biztosította. A CME-t folyamatosan érik kritikák, amelyek szerint vezető helyzetét kihasználva folyamatosan emeli jutalékait és csökkenti a piaci verseny hatékonyságát.

Ha létrejön a felvásárlás, akkor az némi gyógyírt jelentet London brexit miatt megtépázott reputációjára a pénzügyi világban. Az üzlet részeként ugyanis a CME áttenné székhelyét Londonba.

A fotó forrása: Pixabay.

