Végre magához tért Európa

Veszteséges kezdésből erőteljes erősödésbe váltottak csütörtökön a főbb európai tőzsdeindexek, többnyire egy-másfél százalékos nyereséggel a kereskedés végére.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 1,06 és 0,97 százalék nyereséget mutattak a csütörtöki kereskedés végén, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 1,37 százalék nyereségre tett szert - írta az MTI.

Londonban a még nem hivatalos záróadatok szerint 0,94 százalék nyereséggel fejezte be a kereskedést az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 1,17 százalékkal végzett magasabban, a CAC-40 pedig Párizsban 1,51 százalékkal erősödött. Madridban 0,62 százalék indexnyereséggel fejeződött be a csütörtöki tőzsdenap, Milánóban pedig 1,90 százalék nyereséget ért el az árfolyammutató.

A tőzsdei árfolyamindexek a világkereskedelmi ellentétek elcsitulása reményében indultak erősödésnek csütörtökön nem csak az európai, de az amerikai piacokon is. Az európai kereskedés vége felé már az amerikai indexek is egy-másfél százalék nyereségben jártak. Médiajelentések szerint a pekingi kereskedelmi minisztériumnak nem áll szándékában tovább élezni a világ két legnagyobb nemzetgazdasága között kialakult feszültséget. A pekingi kereskedelmi minisztérium szóvivője szerint Kína kész "tárgyalni és együttműködni" és "nyugodt körülmények között" kívánja rendezni az ellentéteket.

A csütörtökön néhány európai országban is közzétett, az inflációs céltól elmaradó fogyasztói árindexek is növelték annak az esélyét, hogy az Európai Központi Bank (ECB) ösztönző intézkedésekkel léphet be hamarosan a piacra. A monetáris ösztönző intézkedések lehetősége is hozzájárult csütörtökön az európai tőzsdei indexek emelkedéséhez.

Javított a befektetői hangulaton az euróövezeti gazdasági hangulat augusztusi javulásáról az Európai Bizottság gondozásában közzétett felmérés is.

Az amerikai olajárat az amerikai nyersolajkészletek váratlan mértékű múlt heti csökkenéséről közzétett jelentés emelte meg, a WTI áremelkedése pedig a Brent árát is 60 dollár fölé segítette még a gazdasági növekedési aggodalmak fékező hatása ellenére is. A WTI az európai kereskedési idő végén 1,15 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 56,42 dolláron, a Brent ára pedig 0,25 százalékkal 60,08 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1060 dolláron, az arany spot ára 0,08 százalékkal unciánként 1538,03 dollárra csökkent.

