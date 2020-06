Végső mentsvárukba menekülnek a pénzemberek

Kedden ismét emelkedett az arany ára, ami jelzi, hogy a gazdasági kilátásokat illetően bizalmatlan befektetők keresni kezdték a biztonságos befektetési eszközöket. A világon már szinte teljesen elfogytak a fizikai aranykészletek, ám a makrogazdasági adatok nem azt mutatják, hogy az első körös mentőcsomagok sikeresek lettek volna.

Az aranyár kedden több mint egy százalékot ugrott fel, mivel gyengült az óvatos befektetők kockázatvállalási hajlandósága. Sokan arra várnak, hogy az amerikai jegybank szerepet betöltő Federal Reserve június 9-10-i tanácskozásán valamelyest tisztázza a világ vezető gazdasága, az Egyesült Államok gazdasági helyzetét és kilátásait.

A spot arany árfolyama 1,3 százalékkal ment feljebb, elérve az unciánkénti 1717,33 dolláros (520 389 forintos) szintet. Az amerikai határidős árak 1,2 százalékkal nőttek, elérve az 1726,10 dollárt.

A Fed további gazdasági stimulus programjával kapcsolatos bizonytalanság komoly szerepet játszott abban, hogy az elmúlt pár napban drágult az arany. Ezen túlmenően azt is láthatjuk, hogy a globális részvénypiacok lendülete kissé megtört - mondta David Meger, a High Ridge Futures árupiaci igazgatója a CNBC szerint.

Példátlan méretű globális likviditási programokat látunk, ami olyan makrogazdasági környezetet terem, amely erőteljesen támogatja az aranyárfolyam emelkedését - tette hozzá a szakértő, aki szerint a pénznyomtatási tervek alapvetően növekvő inflációt, pénzromlást vetítenek előre, ami kedvezni szokott az aranynak, amely ilyenkor biztonságos menedéket jelent.

Hosszú távon van, ami az arany ellen szól

Az aranyárfolyam április közepén érte el a csúcsát, akkor az 1788,8 dolláros szintre emelkedett, azóta viszont ingadozott az 1780-as és az 1671 dolláros sávban unciánként. A mostani emelkedésből nem látszik trendszerű változás: az arany harmincnapos mozgóátlaga stabilan 1720 dollár körül mozog a keddi felfelé mozdulással is, a stabilitás pedig inkább azt mutatja, hogy ebben a sávban rögzülhet az árfolyam.

Eközben az emelkedő trend mellett szólhat az is, hogy növekednek a deflációs félelmek. Az Európai Központi Bank (ECB) soha nem látott pénznyomtatásba kezdett: 1350 milliárd eurós eszközvásárlási programot hirdettek, valamint várhatóan az uniós tagállamok is megállapodnak egy 750 milliárd eurós válságkezelő csomagban, de az infláció mégsem jelent meg. Ahogy azt a Bloomberg is felidézi, a keresletcsökkenés és a fogyasztás visszaesése miatt egyelőre nem indult el az árak emelkedése, ami hosszabb távon fékezheti a gazdaságot.

Sötét képet fest az ECB

Az európai gazdasági helyzet amúgy is aggasztó. Christine Lagarde ECB-elnök az Európai Parlament gazdasági és monetáris bizottságának hétfői online meghallgatásán egyebek között azt mondta, hogy az euróövezetben az első negyedévben a GDP 3,8 százalékkal csökkent éves összevetésben, és hogy számításaik szerint 14 százalékos lesz a visszaesés a június végével záródó második negyedévben.

Idén az év egészére az ECB 8,7 százalékos gazdasági visszaesést vár az euróövezetben, ahol jövőre már 5,2 százalék lehet a GDP-növekedés - mondta Christine Lagarde. Emiatt is fontos, hogy a múlt heti, a várakozásoknál jobb amerikai foglalkoztatási adatok után milyen lépéseket tesz a Fed.