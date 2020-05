Vegyes nap Ázsiában, gyenge kezdés Európában

A hét eleje óta elért nyereségek negatív korrekciójára lehet számítani csütörtökön az európai tőzsdék nyitásakor - írja az MTI.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a csütörtöki nyitáskor 0,5-0,7 százalékos veszteségre lehet számítani a főbb európai tőzsdeindexek körében.

Szerdán az európai tőzsdéken gyenge kezdés után erősödésnek indultak az árfolyamok kedvező negyedéves vállalati eredmények láttán, illetve megelőlegezve a gazdasági teljesítménynek a járványvédelmi korlátozások feloldásától remélt további erősödését.

A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,97 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,98 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 1,37 százalékkal emelkedett szerdán. A páneurópai indexek a hét eleje óta öt százalékos, az euróövezeti index hat százalékos emelkedést ért el.

Londonban 1,08 százalékkal erősödött az FTSE-100 index háromheti csúcsra. A frankfurti DAX index 1,34 százalékos emelkedése 10 heti csúcsra vitte fel az indexet. A CAC-40 index Párizsban 0,87 százalékos emelkedést ért el. A milánói tőzsde 1,05 százalékos, a madridi 1,13 százalékos erősödéssel fejezte be a szerdai kereskedést. A BUX gyengén teljesített az előző nap.

Az amerikai piacok is nagy nyereséggel fejezték be a szerdai kereskedést, a Wall Street indexek másfél százalékkal emelkedtek, a Nasdaq Composite két százalékos erősödéssel háromhavi csúcsot ért el. Az emelkedéshez várakozáson felüli vállalati eredménybeszámolók mellett a Fed április végi ülésének szerdán publikált jegyzőkönyve is hozzájárult. A dokumentumból kiderült, hogy a Fed elkötelezett bevetni teljes monetáris eszköztárát a gazdaság élénkítésének támogatására, megjegyezve, hogy emellett további költségvetési ösztönzőkre is szükség lehet. A jegyzőkönyv alátámasztotta egyúttal a piaci várakozásokat is a jelenlegi kamatszintszint tartásáról még huzamos ideig.

Az ázsiai tőzsdék vegyes indexekkel indították el a csütörtöki globális tőzsdenapot. Az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy két órával a tokió tőzsdeindex csekély veszteséget mutatott, Sanghajban 0,05 százalék nyereséget, Hongkongban 0,07 százalék veszteséget mutatott a tőzsdeindex, míg Tajpejben 0,8 százalékkal, Szöulban 0,5 százalékkal járt magasabban az árfolyammutató.

Az olajár emelkedett csütörtökön a túlkínálati aggodalmakat enyhítő amerikai készletnövekedés láttán. A múlt héten az 1,2 milliós piaci várakozásokkal szemben 5 millió hordóval csökkentek az amerikai nyersolajkészletek. A nemzetközi szállítási adatok is alátámasztják ugyanakkor, hogy a nagy olajtermelők együttműködése, az OPEC+ tartja magát exportcsökkentési ígéretéhez.

Az európai kereskedési idő kezdete előtt két órával a Brent nyersolaj ára 2,24 százalékkal állt magasabban a csütörtöki globális kereskedelemben hordónként 36,55 dolláron, a WTI ára pedig 2,33 százalékkal 34,25 dollárra emelkedett. A Brent ára a hét eleje óta 12 százalékkal, a WTI ára 16 százalékkal emelkedett.

Az eurót 0,15 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0960 dolláron, az arany spot ára 0,26 százalékkal unciánként 1743,45 dollárra csökkent.