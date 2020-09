Versenybe szálltak a magyar milliárdosok a Waberer's megvételéért

Hat komoly érdeklődő jelentkezett a Waberer’s International cég többségi részvénycsomagjának megvételéért. A Napi.hu információi szerint a korábbi tulajdonos Wáberer György és Leisztinger Tamás is közöttük volt, ám végül egyikük sem adott árajánlatot.

Szakonyi Péter

Lapunk információ szerint hét- és húszmillió euró, azaz három- és hétmilliárd forintos sávban szóródnak a Waberer's International Nyrt. többségéért kínált vételárak, de egyelőre nem tudni, ki lesz végül a befutó. A budapesti tőzsdén jegyzett logisztikai céget a részvények 72 százalékát birtokló Mid Europe Partners alap kívánja eladni. Az elmúlt években alulteljesítő fuvarozócéget - és a csoporthoz tartozó, de nyereséges biztosító társaságot - az öt éve meghatározó tulajdonos egy félig nyílt pályázaton hirdette meg.

A Napi.hu értesülései szerint a meghívottak/érdeklődők között volt Szemerey Tamás és unokaöccse által vezetett cég, Révész Bálint vállalkozása és Wáberer György, a korábbi tulajdonos is. Rajtuk kívül megjelent Leisztinger Tamás is, akinek eddig nem volt érdekeltségi körében fuvarozó vagy logisztikai vállalkozás. Emellett ott van Jellinek Dániel Indotek nevű cége is, amely eddig ingatlanpiaci tevékenységéről volt ismert, de figyelembe véve jelentős logisztikai portfólióját, kézenfekvőnek tűnik a - szakmai befektetőként való - belépése a fuvarozási területre. A felsoroltak mindegyike szerepel A 100 leggazdagabb idei listáján. (A júniusban megjelent rangsorban Jellinek Dániel a 8., Wáberer György a 13.,Leisztinger Tamás a 14., Révész Bálint a 17., Szemerey Tamás pedig a 91. helyen állt.) Érdeklődésünkre mindannyian megerősítették, hogy valóban foglalkoztak a lehetőséggel.

A hatodik szóba jöhető vevő Illés Tamás, aki az Illés Holdinggal tett ajánlatot - szintén szakmabelinek számít. A West-Bridge cégben 400 kamiont üzemeltet, ezen kívül több mint fél tucat céggel rendelkezik - beleértve egy vasúti áruszállítással foglalkozó vállalkozást is.

A sajtóban már korábban megjelent a hír, hogy a Mid Europa Partners felméri a lehetőséget, hogy eladja pakettjét a tőzsdei társaságban, ezt később egy közleményben a cég is megerősítette. Akkor azt írták, a "Mid Europa a Waberer's számára megerősítette, hogy megbízta a Rothschildot annak érdekében, hogy segítse a Waberer's-ben meglevő befektetésükkel kapcsolatos stratégiai opciók értékelését, beleértve a társaságban fennálló részesedésük értékesítését. Ugyanakkor bizonytalan, hogy a Mid Europa meglévő részesedését egészben, vagy akár részben értékesíti-e."

Az adatszobában megfordultak közül - úgy tudjuk -, hogy Wáberer György és Leisztinger Tamás végül nem tett ajánlatot, és az idő rövidségére való tekintettel visszalépett Szemerey Tamás is. Az ajánlatok kiértékelése még tart - az általunk megkeresett pályázók ugyanis még nem kaptak hivatalos értesítést ennek lezárásáról.

Amennyiben a teljes pakettet egy vevő vásárolja meg, akkor az érvényben lévő szabályok szerint a nyertesnek kötelező vételi ajánlatot kell tennie a közkézen lévő 28 százalékos részvényhányadra is. Ezzel a cégért fizetett végösszeg jócskán megemelkedhet - ennek mértéke a Waberer's részvények tőzsdei árfolyamától függ. Ha azonban az üzletrészt több vevőnek, darabokban értékesítik, akkor erre nem biztos, hogy sor kerül.

A Mid Europa Partners a cég tőzsdei bevezetésekor 8,64 millió részvényt is eladott volna, de a kisbefektetői és intézményi befektetők már akkor sem voltak túl aktívak: mindössze 1,8 millió darabra volt vevő. A bevezetéskori ár részvényenként 5100 forint körül mozgott, ami folyamatosan lemorzsolódott, és az ötödére süllyedt (az elmúlt hónapban az 1100-1250 forint körüli sávban mozgott a papír). A társaság az IFRS szerinti 2019-es egyedi éves beszámolóját az igazgatóság 439,855 millió eurós mérlegfőösszeggel és 37,029 millió eurós veszteséggel fogadta el.

Lapunk megkereste a tőzsdei társaságot is értesüléseink kapcsán, de egyelőre nem válaszoltak levelünkre.

Szakonyi Péter