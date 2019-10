Vészjelzéstől vöröslik a New York-i tőzsde

Mínuszban álltak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán este. Közép-európai idő szerint este fél nyolc körül a 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatója 0,11 százalékos, a tőzsdén jegyzett legnagyobb részvénytársaságok Standard & Poor's 500-as mutatója 0,28 százalékos mínuszban állt, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,44 százalékos csökkenést jelzett - írja az MTI.

A keddi pozitív zárást követően veszteségben álltak az irányadó indexek szerdán New Yorkban. Rontotta a piaci hangulatot az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai közlése, miszerint hat hónap után először csökkent a kiskereskedelem és vendéglátás forgalma szeptemberben az Egyesült Államokban. A hírre ismét felerősödtek az amerikai gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos befektetői aggodalmak.

Némileg enyhítette az aggályokat néhány kedvező vállalati beszámoló. A Bank of America, a PNC Financial Services és a Bank of New York Mellon negyedéves eredményeit is kedvezően fogadták a piaci szereplők.

A 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatóját és a Standard & Poor's 500-as indexet felfelé húzta egyebek mellett a Johnson and Johnson papírja 2,4 százalékos erősödéssel, miután a vállalat felfelé módosította profitvárakozását.

A Bank of America részvénye 1,8 százalékos nyereségben állt, annak köszönhetően, hogy a vártnál több nyereséget ért el a harmadik negyedévben.

Az Adobe papírja ezzel szemben 3,5 százalékos mínuszban állt azt követően, hogy a Citigroup rontott a vállalat részvényének besorolásán.

A szerdai kereskedés vesztesei az energiaszektor és a technológiai ágazat részvényei voltak. Ezzel szemben a nyersanyagkapcsolt vállalatok jól teljesítettek.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két kőolajfajta ára emelkedett. Közép-európai idő szerint este fél nyolc körül a New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta hordónkénti (159 liter) 58 cent, 1,10 százalék plusszal, 53,39 dolláron állt. Az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára pedig 69 centes, 1,17 százalék emelkedéssel, 59,43 dollár volt.

Az arany unciánkénti ára 0,69 százalékkal, 10,25 dollárral, 1493,75 dollárra emelkedett.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1075 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,1045 dollár után.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!