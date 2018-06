Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vészjósló a helyzet - megérkezett a halálkereszt Budapestre

Egy fontos szemszögből megnézve még rondább az esés, amely a Budapesti Értéktőzsdén az utóbbi hetekben zajlott. Van itt minden: letört nyakvonal, letört emelkedő trend, ez most tényleg pocsékul fest - ezt mutatja a technikai elemzés.

Újabb pillantást vetve a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) történt májusi végi áresésre, még rondábbnak tűnik a helyzet, mint első ránézésre.

Első körben arra koncentráltunk, hogy a BUX index esésével kritikusnak tekinthető pontot tört át lefelé, és ezzel megtört a felfelé tartó trend, az emelkedő csúcsok és mélypontok sorozata.

Azonban nemcsak a csúcs-mélypont analízisre koncentrálva, ennél jóval több baljós jel látható, igaz, valószínűleg trend szempontjából a korábban vizsgált csúcs-mélypont sorozat a leginkább megbízható.

Bár a BUX index eredeti grafikonján is fellelhető több trendfordító jelzés, nem csak a mélyebb mélypont, de ott van a letört trendvonal és az úgynevezett halálkereszt formáció is, amely az ötvennapos és a kétszáznapos mozgóátlag kereszteződéséből adódik. És van ennél egy még rondább jelzés is a grafikonon, ez pedig nem más, mint a talán legszélesebb körben ismert technikai alakzat: az úgynevezett fej-váll alakzat.

Az index sima pontban számolt grafikonján ez nem is látszik annyira egyértelműen, mintha a BUX index pontjait korrigáljuk a forint/euró árfolyam változásaival, azaz az index értékét euróban mérjük.

Az eurós grafikonon már jól látszik a fej-váll alakzat, amely tavaly augusztustól idén május közepéig épült az indexben és amelynek úgynevezett nyakvonala (pirossal jelölve) május végén tört le.

Ráadásul az euróban számolt grafikonon nem csak egyértelműbb az alakzat, de sokkal közelebb áll a klasszikus, tankönyvi formához is, amely alapvetően közelít a szimmetrikus megjelenésre még akkor is, ha a jobb és bal váll is duplázódott, amely egyébként nem ritka jelenség.



Klasszikus negatív jelzések az euróban számolt grafikonon

A tankönyvek szerint ha a trendfordító alakzat trendvonal töréssel egy időben validálódik, akkor még erősebb a negatív jelzés, s ne is beszéljünk a mozgóátlagok baljós kereszteződéséről.

Az alakzatból pedig elsődleges célár is számolható. Mivel a fej 134 euró körül, a fej kiépülésének idején pedig az enyhén lejtő nyakvonal 119 euró körül volt található, ezért a nyakvonal töréséből számolt mozgás a nyakvonaltól ekkora távolságra, maximum 104 eurónál található.

Ezt még nem "csinálta meg" az index, a jelenlegi euróárfolyam mellett (321 forint) ez 33 384 pontos BUX értéket jelentene. Ez további, jó 10 százalékos esés a mostani szintekről.

Persze a legaggasztóbb akkor is az, hogy véget ért az emelkedő trend, a BUX index teljesítménye ugyanis a múltban már nem egyszer jó indikátornak bizonyult arról, hogy mi vár a magyar gazdaságra.

