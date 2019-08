Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vészjósló jel érkezett, utoljára 2007-ben volt ilyen

Az amerikai vállalatok vezetői és legnagyobb részvényesei augusztusban olyan ütemben adták el saját vállalataik részvényeit, amire utoljára 2007-ben volt példa. Bár ők sem tévedhetetlenek, a befektetők szerint érdemes nyomon követni, mit csinálnak a piacon. Ez pedig most nem sok jót sejtet.

Lovas-Romváry András , 2019. augusztus 27. kedd, 12:38 Fotó: AFP/Getty Images North America - képünk illusztráció

Az amerikai tőzsdéken jegyzett vállalatok bennfentesei - ilyenek a vezető beosztású alkalmazottak, igazgatók, osztályvezetők, illetve a legnagyobb részvényesek - augusztusban átlagosan napi 600 millió dollár értékben adtak el saját cégeik részvényeiből - írja a TrimTabs nevű elemzőcég adataira hivatkozva a CNNMoney. Augusztus idén már az ötödik olyan hónap volt az amerikai tőzsdéken, amikor a bennfentes eladások értéke meghaladta a 10 milliárd dollárt, ilyenre utoljára 2006-ban és 2007-ben volt példa, a globális pénzügyi válság kirobbanása előtt.

A bennfentesek tranzakcióit kiemelt figyelemmel szokták kísérni a befektetők. Az általános vélekedés szerint ugyanis a vezető tisztségviselők és nagyrészvényesek sokkal jobb rálátással rendelkeznek az adott cég várható teljesítményére, mint az átlagos befektető. A 10 milliárd dolláros érték természetesen arányaiban nem akkora, mint 2006-ban és 2007-ben volt, tekintve, hogy az amerikai részvénypiac kapitalizációja ez idő alatt közel kétszeresére emelkedett. Azonban az, hogy az eladások üteme növekszik jól jelzi azt, hogy az amerikai vállalatvezetők egyre jobban aggódnak cégeik jövője miatt, miközben az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború egyre erősíti a recessziós félelmeket a globális gazdaságban.

Winston Chua, a TrimTabs elemzője szerint a képlet egyszerű: az eladások a bizalom hiányát mutatják. Ha a bennfentesek eladnak, az azt mutatja, hogy a részvények árazása magas, s ideje kiszállni a piacról.

Nem mindenki gondolja így. Nicholas Colas, a DataTrek Research szakembere szerint a bennfentes eladások nem mindig megbízható indikátorok. A vállalatvezetők ugyanis nagyon sokszor a vállalat nyereségnövekedése után kapják a bónuszukat. Ha úgy látják, hogy idén ez nem lesz akkora, akkor a részvényeik eladásából fedezik a hiányzó összeget. De lehetnek más okok is a háttérben, adóoptimalizálás, s az is, hogy a bennfentesek csak az év bizonyos periódusaiban adhatnak el részvényeikből.

A TrimTabs adatai mindenesetre azt mutatják, hogy nem csak a bennfentes eladások nőttek, de eközben csökkent az az ütem is, ahogy az amerikai cégek vásárolják saját részvényeiket. Az amerikai cégek napi 2 milliárd dollárnyi részvény-visszavásárlást jelentettek be a gyorsjelentési szezonban, ez a legalacsonyabb érték az elmúlt két esztendőben. A második negyedévben a részvény-visszavásárlások összege 13 százalékkal, 165,7 milliárd dollárra csökkent az S&P Dow Jones Indices adatai szerint. A csökkenés ugyanakkor azután következett be, hogy tavaly a Trump-féle adócsökkentések után nagyon sokat vásároltak az amerikai cégek.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!