Vigyoroghatnak a teslások

Nagy emelkedéssel készül nyitni a Tesla, miután kiderült egy neves hedge-fund is bevásárolt az autógyártó részvényeiből. Eközben újabb elemzés látott napvilágot, ami szerint nem irreális a részvény árazása.

A hatalmas áremelkedés amely az elmúlt hónapokban lezajlott a Tesla részvények piacán a jelek szerint sok befektetők fantáziáját megmozgatta, s a piac elég érzékenyen reagál azokra a hírekre, hogy melyik elemző volt képes egyáltalán lépést tartani célár tekintetében a piaci árakkal.

Több mint 900 dollár

A Piper Sandler nevű amerikai befektetési bank friss elemzésében az eddigi 729 dollárról 928 dollárra emelte a Tesla részvények célárfolyamát. A cég elemzője szerint a Tesla lehetséges sikerei az energia előállításában és tárolásában lehet az a következő tényező, ami további lökést adhat majd a részvények áremelkedésének.

Könnyű elfeledkezni arról, hogy a Tesla akkumulátorokat és napenergia hasznosítására alkalmas termékeket is forgalmaz. Ezek mindössze 6 százalékát tették ki a cég tavalyi forgalmának. Azonban a menedzsment tervei szerint ez az üzletág egyszer akkorára is nőhet, mint az autógyártási szegmens, s ha ez igaz, erre a befektetőknek is figyelniük kell - írta Alexander Potter, a cég szakértője a Bloomberg tudósítása szerint.

Hogy ellenőrizze a Tesla rendszerének működőképességét, az elemző saját maga is üzembe helyezett egy napelemes rendszert, amellyel Model X típusú autóját tölti, s a tapasztalatok szerinte eddig csodálatosak.

8+8 százalék?

A Tesla-részvények eközben a tegnapi 8 százalékos emelkedést követően a nyitás előtti kereskedés adatai alapján ma is 8 százalékos emelkedéssel készülnek nyitni. A Marketwatch tudósítása szerint a James Simons, minden idők egyik legsikeresebb hedge-fund menedzsere által alapított Renaissance Technologies nevű alap december 31-én már 3,9 millió darab Tesla részvényt birtokolt. Ezzel a Tesla részvények súlya portfóliójában elérte az 1,3 százalékot a korábbi 0,1 százalék után.

A Tesla egyébként ki is használta a hatalmas áremelkedést, tőkeemelésről és új részvények kibocsátásáról döntött, amelyet múlt pénteken sikeresen le is zárt.