Nagyon pesszimista a tőzsdék jövő évi kilátásait illetően a Bank of America elemzőcsapata. Úgy vélik, ezúttal véget ér a több mint egy évtizede tartó bikapiac és tartós medvepiac veheti kezdetét a részvények számára. A különböző eszközosztályok jövő évi kilátásairól készült összefoglalójuk szerint az amerikai gazdaságban a 60-as évek végi, 70-es évek elejihez hasonló folyamatok érvényesülnek, ami akkor stagflációt hozott, azaz gazdasági pangást, amely a szokásosnál magasabb inflációval párosult.

Újabb sokkra kell felkészülni

A piacokat szerintük tavaly és idén is sokkok érték és ez jövőre sem lesz másképp. A 2020-as év a világjárvány miatt növekedési sokkot hozott, az idei pedig inflációs sokkot. 2022 viszont már a kamatsokkok éve lesz, nem csak azért, mert a jegybankok fognak agresszívan reagálni a pénzromlás gyorsulására, de azért is, mert a piac is a magasabb kamatok irányába fog elmenni.

Erre ráerősít majd a kvantitatív lazítási programok kivezetése, valamint az, hogy a cégek eredményességének növekedési üteme megszakad, s ismét fenyegetni fog a hozamgörbe inverzzé válása. Ez azt jelenti, hogy a rövidebb lejáratú hozamok a jegybanki szigorítások beárazása miatt jobban fognak emelkedni, mint a hosszabb távúak, ami az esetek többségében recessziót jelez előre.

Tartós fordulat nem csak a gazdaságban

A bank szakértőinek alapforgatókönyve szerint 2020-ban a kamatok és az infláció elérte tartósan mélypontját világszerte, s mostantól a magasabb infláció és a magasabb kamatok korszaka fog beköszönteni. Ilyen komoly fordulópontot egyébként a második világháború óta eddig kettőt élt meg az amerikai gazdaság, egyet 1966-ban, a másikat 1980-ban.

Közös volt ezekben a fordulópontokban, hogy azok szélesebb társadalmi, szociális és politikai szempontból is vízválasztónak bizonyultak, az egészségügy, a globalizáció, az állami beavatkozás szerepének nagysága és sok más terület vonatkozásában is. Úgy látják, ez a fordulat már amúgy is érett, s a Covid-19-es járvány és az azzal kapcsolatos intézkedések csak gyorsították a változást.

Míg a részvénypiacon és a hitelpiacokon a tartós bikapiac vége várható, addig a volatilitásban és az árupiaci termékekben az még csak most indul. Felhívják a figyelmet, hogy idén először egy megfelelően diverzifikált, negyedrészt árupiaci termékekből, készpénzből, részvényekből és kötvényekből álló portfólióval idén 15,4 százalékos hozamot lehetett elérni. Ez azt mutatja, hogy ismét olyan korszaka következik, amikor a befektetések megfelelő diverzifikációja kifizetődővé válik.

Elapad a tápláló pénzforrás

A Bank of America felmérései szerint a befektetői közösség jelenleg úgy pozicionálta portfólióit, amely alapján a többség a részvények drágulására, a kötvények stagnálására és egy összetett kézzel ülő Federal Reserve-re számít. Ugyanakkor a befektetők nem tűnnek jelenleg annyira extrém módon optimistának, hogy az azonnali eladási jelzést küldjön.

Azonban nagyon fontos figyelembe venni, hogy jelentős változás várható 2022-ben. 2020-ban ugyanis a világ 5 legnagyobb jegybankja még 8,5 billió dollárnyi extra likviditást pumpált a globális pénzügyi rendszerbe, idén csak 2,1 billiót. Ez az összeg 2022-ben a befektetési bank számításai szerint 100 milliárd dollárra csökken. Eközben a cégek nyereségességének növekedési üteme az idén nyári 40 százalékról jövő év első felére 10 százalékra lassul.