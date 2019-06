Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Világvége hangulat van, mintha a válság közepén lennénk

A befektetők körében olyan hangulat alakult ki, mintha ismét a tíz évvel ezelőtti válság legsötétebb óráiban lennénk. Mindenki szabadul a részvényeitől és arra készül, hogy hamarosan vége a szép éveknek.

A tőzsdei árfolyamokon még egyáltalán nem látszik, azonban a befektetők körében olyan pesszimista hangulat uralkodott el, amire legutóbb 2009 tavaszán, a globális pénzügyi válság legsötétebb óráiban volt utoljára példa. Legalábbis ezt mutatja a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felmérése, amelyben 230, összesen 645 milliárd dollár befektetéséért felelős szakembert kérdeztek meg.

A piaci szereplők pesszimizmusa egyszerre több forrásból is táplálkozik: egyrészt túlértékeltnek tartják a részvényeket, másrészt nagyon félnek a globális kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásaitól. Ezek ugyanis az amerikai és a globális gazdaságot egy olyan fázisban érik, amely szerintük már a növekedési ciklusának vége felé jár, a konjunktúra már enélkül is lassulásba vagy visszaesésbe csapna át. A befektetési bank elemzői szerint a felmérés alapján ha valaki kontrariánus befektetési stratégiát akar követni, a részvények vásárlása és a kötvények eladása lenne a megfelelő befektetési taktika, még akkor is, ha ez fájdalmasnak tűnik egy esetlegesen közelgő Fed-kamatcsökkentés fényében.

Jól mutatja a befektetők fedezékbe vonulását, hogy a kezelt portfóliókban a készpénz átlagos arányát egy hónap alatt 4,6 százalékról 5,6 százalékra növelték. Ez a legnagyobb ugrás egy hónap alatt 2011 augusztusa óta, s ez a szint már bőven a 4,5-ös határérték felett van, amely a mutatónál a vételi tartományt jelenti a kockázatosabb befektetési eszközök számára.

Az alapkezelők annyira félnek egy közelgő recessziótól, hogy drasztikusan csökkentették a kezelt vagyonon belül a részvények arányát. Olyannyira, hogy mostanra teljesen megszűnt a részvények relatív túlsúlyozása a kötvényekkel szemben a portfóliókban - márpedig erre utoljára 2008 végén, a válság legsötétebb óráiban volt példa.

Azt, hogy milyen hirtelen és mennyire drasztikus változás következett be a hangulatban egy hónap leforgása alatt, jól illusztrálja, ahogy a globális gazdaság növekedésére vonatkozó várakozások összeomlottak. Míg május elején a szakemberek mindössze nettó 4 százaléka várta, hogy a világgazdaság növekedése gyengül a következő 12 hónap során, most már nettó 50 százalék van ezen a véleményen. A befektetők 87 százaléka szerint a növekedési ciklus a végső fázisában van, ilyen magas értéket még nem mértek a felmérés történetében.

A piac most már teljes erejével árazza a Fed kamatcsökkentéseit, míg egy fél évvel ezelőtt még durván a további szigorítások és kamatemelések voltak az általános várakozások jellemzői. Most például a megkérdezettek nettó 32 százaléka várja a rövidebb dollárhozamok további csökkenését, míg novemberben még nettó 89 százalék azok emelkedéséről volt meggyőződve.

Az általános vélekedés szerint azonban nagyon nagy összeomlásnak kellene lennie ahhoz, hogy a Fed, vagy akár Donald Trump a tőzsde segítségére siessen. A felmérés eredménye szerint a Fed csak akkor lépne közbe a piaci folyamatok javítása érdekében, ha az S&P 500-as index értéke 2430 pont alá zuhanna, Donald Trump amerikai elnök pedig 2350 pont alatti indexértéknél sietne egy engedékenyebb megegyezést kötni a kereskedelmi háborúban. Ez pedig a mostani szintekhez képest 20-25 százalékos esést jelent.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!