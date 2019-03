Visszament 320 forint alá az euró

Utoljára február első felében volt olyan gyenge a magyar fizetőeszköz, mint most a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülését követően. Néhány napja még 313 forint körül volt az euró ára a devizapiacokon, szerdán már 320 forint fölött járt. Matolcsy György jegybankelnök laza monetáris politikát ígért a jövőben is. Ráadásul a nemzetközi jegybankok példáin felbuzdulva mennyiségi lazításba is kezd, egy vállalati kötvényvásárlási programot hirdetett meg az év közepétől 300 milliárd forint értékben.