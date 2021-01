Visszavágtak az emberek a robotoknak

Hosszú évek óta első ízben a hús-vér emberek által kezelt hedge fundok alaposan megverték a programozott stratégiákat folytató portfóliókat. A programozott kereskedés nem tudott mit kezdeni a Covid-19-betegség keltette piaci turbulenciával.

A koronavírus-járvány és annak tőzsdei következményei olyat okoztak a profi befektetések világában, amire hosszú évek óta nem volt példa. A Bloomberg összefoglalója szerint ugyanis úgy néz ki, hogy 2020-ban a hús-vér menedzserek által kezelt hedge fundok teljesítménye alaposan rávert a programozott kereskedési stratégiákat alkalmazó, úgynevezett kvant alapokéra, legalábbis ha a legjobb teljesítményű alapok toplistáját vesszük alapul.

Az összefoglaló szerint azt a hatalmas összeomlást, amelyet a koronavírus-járvány elharapódzása okozott, valamint azt a hatalmas felpattanást tavasszal, amelyet a jegybanki pénzcsapok és a kormányzati támogatások megnyitásának köszönhettünk, már nem tudták lekereskedni a programozott stratégiákat alkalmazó alapok modelljei.

Taroltak az öreg rókák

Eközben viszont jó néhány, a hedge fund iparágban öreg rókának számító befektető - vaskosan - meg merte tenni többek között a járvány győzteseinek számító technológiai cégeket, s így elképesztően szemet gyönyörködtető hozammal tudták meglepni befektetőiket. Sokan közülük ki tudták használni azt is, hogy olyan start-upokba fektettek, amelyek hatalmas érdeklődés közepette 2020-ban vezették be részvényeiket a tőzsdére.

Az összefoglaló szerint az olyan ismertnek számító hedge fundok, mint a Tiger, a Coatue és a D1, egyaránt 35 százalékot meghaladó hozamot értek el november végéig.

Az egyedi részvények kimazsolázására alapuló stratégiát folytató befektetők az elmúlt évtizedben saját maguk okozta alulteljesítésben voltak, s a közvélekedés az volt, hogy a számítógépek ebben az iparágban már legyőzték az embereket. Azonban a kvantok most nagy pofonba szaladtak bele, és a hagyományos vétel-eladási stratégiákat alkalmazó alapkezelők jelentős mértékben túlteljesítették őket - mondta a hírügynökségnek John Thaler, a Hampton Road Capital Management szakértője.

Eközben az úgynevezett makro-alapok kezelői is jó évet zárhattak. Ezek olyan alapok, amelyek a makrogazdasági folyamatokat igyekeznek kihasználni leginkább kötvény-, deviza- és kamatpiaci termékeken keresztül. A pénzbőség és az alacsony kamatok miatt évek óta szenvedtek, és nem igazán tudtak értelmes hozamot produkálni befektetőiknek. Azonban a járvány kitörését követő mélyrepülésben ha valaki jól tette meg tétjeit, akkor nagyot tudott szakítani ezen a piacon is. Ilyen volt például az Andrew Law nevével fémjelzett Caxton Associates is, amely november végéig 36 százalékos hozamot produkált.

Amire nem volt példa, azt nem tudták a programok kezelni

Az összefoglaló szerint eközben pont ez a nagy volatilitás tett be a kvant alapok többségének. Ezek ugyanis a piacon a már látott mozgásokat modellezték le és annak megfelelően akartak kereskedni, de a mostani járványhoz hasonló szituáció nem nagyon volt a világon az elmúlt 100 évben.

A Renaissance Technologies nevű kvant alap, az egyik legnagyobb ilyen, összesen 60 milliárd dollárnyi tőkét kezel. Alapítója szeptemberben azt írta befektetőinek, hogy jelentős veszteségeket könyveltek el, mivel a márciusi összeomlásban nem voltak eléggé biztosítva az esés ellen, áprilisban viszont túlbiztosították magukat. Mindezt állítólag azért, mert a kereskedéshez használt modelljük "túlkompenzált".

Andrew Beer, a Dynamic Beta nevű hedge fund alapítója szerint 2020 elég sok kvant stratégiát megkérdőjelez. Arra mutat rá ugyanis, hogy öt évtizednyi olyan kereskedési adatra stratégiát építeni, ami már nem releváns, elég hiábavaló. Ráadásul már a Sars-Cov-2 vírus okozta járvány előtt is elég sok kvant portfólió szenvedett, leginkább saját sikereik miatt. Olyan sok pénz áramlott ugyanis az ilyen alapokba, hogy kinyírták saját lehetőségeiket. Amint egy kis piaci lehetőséget észleltek, azonnal lekereskedték, szinte hamarabb, mint ahogy igazán pénzt lehetett volna belőle csinálni.

Túl sokat vártak tőlük

Jon Caplis, a PivotalPath nevű elemzőcég vezetője szerint sokaknak elkerülte a figyelmét, hogy a kvant stratégiák jelentős része már régóta nem hoz a konyhára. 2016 óta a veszteséges alapok 55 százaléka kvant alap volt. Szerinte sokan azt várták, hogy ezek a befektetési stratégiák majd forradalmasítják a szakmát, de ez egyáltalán nem történt meg.

Persze vannak kivételek is, a kínai kvant alapok közül például volt egy csomó jól teljesítő. Ez, az elemzés szerint annak volt köszönhető, hogy a kínai piacon nagyon magas a kisbefektetők aránya, így a piaci anomáliák jobban kihasználhatók. Ráadásul a kínai kvant alapok aránylag kisebbek, így nem nyomják el az árakat azonnal. Az egyik vezető kínai alap például, a 7,6 milliárd dollárnyi vagyont kezelő High-Flyer Capital Management november végéig 60 százalékos hozamot termelt.

A járvány sújtotta 2020 egyik másik sajátossága volt a hedge fundok piacán az, hogy a korábbi évekhez képest jóval nagyobb szakadék tátong a nyertesek és a vesztesek hozamai között. 2009 óta a hozamok viszonylag szűkebb sávban szóródtak, azonban 2020-ban a szórás rekordnagyságúra ugrott - mutatott rá Caplis.