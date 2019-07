Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Viszik, mint a cukrot a szuperkötvényt

Négy hét alatt több mint 1000 milliárd forintot kötöttek le a Magyar Állampapír Plusz (máp plusz) konstrukcióban.

A máp plusz az öt évre átlagosan 4,95 százalékos kamatot fizet - kamatadómentesen -, ezen belül a első félévben évesítve 3,5, a másodikban évesítve 4 százalékos a kamat, a második évben 4,5, a harmadikban 5, a negyedikben 5,5, az ötödikben pedig 6 százalékos kamatot fizet a papír. Az Államadósságkezelő Központ még június elején kezdte el az értékesítést, azóta pedig töretlen a lelkesedés az újfajta állampapírért (amely egyébként nem versenyzik a befektetési alapokkal, pedig a hozama kifejezetten csábító.)

Az új lakossági állampapír a vártnál népszerűbb és eredményesebb. Több mint 1000 milliárd forint, csupán négy hét alatt - így jelentette be a Facebookon Varga Mihály pénzügyminiszter, mennyire kelendő az új konstrukció. A tárcavezető azt is elmondta, hogy ezzel mindenki jól: az embereknek egy biztonságos bevételi forrása van, míg az állami költségvetés is forrásokhoz jut, valamint stabilitást kap.

