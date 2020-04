Vitték a profitot a tőzsdéről

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 143,05 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel, 32 715,70 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 34,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Míg a nap elején erős volt a magyar piac, a nap végére elfogyott a lendület és a nemzetközi piacokhoz hasonlóan a BÉT-en is elindult a profitrealizálás, a gyengülés ezzel magyarázható - mondta Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szintén arról számolt be az MTI-nek, hogy a magyar parketten a kereskedés végén indult el a profitrealizálás, napközben a pozitív nemzetközi befektetői hangulat uralta a piacokat.

A befektetők optimizmusát tükrözte, hogy hétfőn az amerikai piacokon jelentős, 7 százalékos volt az erősödés, kedden pedig ez megjelent az európai piacokon is. Mindez azzal magyarázható, hogy több országból már jó hírek is érkeznek a járványról, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hangulatvezérelt kereskedés ideje meglehetősen bizonytalan.

Varga Zoltán kiemelte a Magyar Nemzeti Bank keddi rendkívüli kamatdöntő ülését, ahol 95 bázisponttal megemelték a hitelkamatokat. Az elemző szerint a piac kedvezően fogadta a lépést, hiszen a monetáris szigorításnak köszönhetően a forint erősödött. Ezen felül beszámolt még a jegybank eszközvásárlási programjáról is, amelynek célja szintén a magyar gazdaság segítése.

A Mol 58 forinttal, 2,95 százalékkal 1910 forintra csökkent, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 5 forinttal, 0,06 százalékkal 8815 forintra erősödött, forgalmuk 23,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,56 százalékkal 362 forintra nőtt, forgalma 457,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,31 százalékkal 6355 forintra esett, a részvények forgalma 4,4 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3291,70 ponton zárt kedden, ez 193,55 pontos, 6,25 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.