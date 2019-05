Vörösben az amerikai tőzsdék

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán, miután újult erővel lángoltak fel a félelmek az amerikai-kínai kereskedelmi háború kiszélesedése miatt azon sajtóhírek nyomán, hogy a Huawei Technologies után újabb kínai technológiai nagyvállalatot sújthat szankciókkal Washington - írja az MTI.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,23 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,37 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,47 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A hétfőn elszenvedett veszteségek után kedden felfelé korrigáltak az indexek, miután az amerikai kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy átmenetileg, 90 napra enyhít a Huawei Technologies kínai óriásvállalatra kivetett szankciókon. Ezek után hidegzuhanyként érte a befektetőket a The New York Times című amerikai napilap beszámolója, miszerint Washington a Huaweit sújtó intézkedésekhez hasonló szankciók bevezetését fontolgatja a kamerás megfigyelő rendszereket gyártó Hikvision kínai vállalat ellen is. A Bloomberg hírügynökség értesülése szerint az amerikai vezetés feketelistára tenné az ugyancsak biztonsági kamerákat gyártó Zhejiang Dahua Technology nevű vállalatot is.

Óvatos kereskedés várható a következő órákban amiatt is, hogy a piacok már az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve múlt havi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét várják. A jegyzőkönyvet tőzsdezárás előtt két órával hozzák nyilvánosságra, és a befektetők azt remélik, hogy sikerül több kapaszkodót találniuk benne a nyíltpiaci bizottság (FOMC) további lépéseit illetően. James Bullard, a Federal Reserve St. Louis-i tagbankjának vezetője, a FOMC szavazati joggal rendelkező tagja éppen szerdán egy hongkongi tanácskozáson arról beszélt, hogy az infláció gyengesége kamatcsökkentésre késztetheti a döntéshozókat még akkor is, ha a gazdaság lendületben marad.

Az egyes részvények közül a Qualcomm csipgyártó 11,17 százalékos mínuszban nyitott, miután egy szövetségi bíró úgy döntött, hogy a vállalat jogellenesen fojtotta le a versenyt a mobiltelefoncsipek piacán, és egyeduralkodó helyzetét arra használta fel, hogy túlzott licencdíjakat követeljen.

A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is veszteséges a kereskedés. Szerda délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,04 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,32 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,43 százalékos mínuszban állt. A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1166 dollárt adtak, 0,03 százalékkal gyengült az amerikai deviza. A japán jenhez képest 0,10 százalékot veszített értékéből a dollár, 110,39 jenen forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A legközelebbi, júliusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,68 százalékos mínuszban, 71,69 dolláron, a WTI pedig 1,25 százalékos veszteségben, 62,34 dolláron forgott délután fél négykor.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára júniusi szállításra 0,17 százalékkal, 1275,35 dollárra nőtt.

Kedden emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,77 százalékkal, 25 877,33 pontra, az S&P 500-as mutató 0,85 százalékkal, 2864,36 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 1,08 százalékkal, 7785,72 pontra kúszott fel.

