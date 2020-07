Vörösben nyitott New York

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon. A romló amerikai-kínai kapcsolatok miatt erősödő piaci aggodalmak véget vetettek az öt napja tartó lendületes emelkedésnek.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,44 százalék, az S&P-500 index 0,52 százalék, a Nasdaq Composite index 0,22 százalék csökkenéssel indította el a keddi kereskedést.

Hétfőn a DJIA index 1,8 százalékkal, az S&P index 1,8 százalékkal emelkedett, a Nasdaq Composite index pedig 2,2 százalékkal erősödött és új rekordot állított be. A hónap eleje óta az indexek sorrendben 2,7, 4,1 és 5,7 százalékkal erősödtek.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a kínai feldolgozóipart és bevándorlást érintő elnöki rendeletek vannak előkészületben, az amerikai külügyminiszter pedig jelezte, hogy Washington kínai közösségi média alkalmazások, közöttük a TikTok videó alkalmazás betiltását tervezi az MTI szerint.

A vírusfertőzések számának növekedése miatt az Egyesült Államokban ismét felmerült a gazdasági lassulás veszélye, ami az ebből következő keresletcsökkenés miatt az olaj árát is lejjebb vitte. Gyengültek ugyanígy az olajipari részvények is már a nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban: az Occidental Petroleum Corp és a Concho Resources részvénye például két százalékkal. Hasonlóképpen az utazással kapcsolatos ágazatokban is gyengültek a részvényárfolyamok, a United Airlines Holdings Inc és az American Airlines Group Inc légitársaságoké 2,6 és 2,3 százalékkal.

Az olajár csökkent, az amerikai piacok nyitásakor a WTI ára 0,98 százalékkal állt alacsonyabban hordónként 40,23 dolláron, a Brent ára pedig 0,77 százalékkal 42,77 dollárra csökkent. A WTI ára a hónap eleje óta 1,5 százalékkal, a Brent ára 2,7 százalékkal emelkedett.

Az eurót 0,04 százalékkal jegyzik gyengébben 1,1303 dolláron, az arany spot ára 0,19 százalékkal unciánként 1780,77 dollárra csökkent.