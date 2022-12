A Nike részvényei 12 százalékkal emelkedtek, miután az észak-amerikai vásárlók erős ünnepi keresletének köszönhetően felülmúlták a második negyedévre vonatkozó profitvárakozásokat, míg a FedEx 3,4 százalékos emelkedéssel zárt, a Carnival Corp cirkálóhajó-üzemeltető részvényei pedig 4,7 százalékkal ugrottak meg, miután a vártnál kisebb negyedéves veszteséget könyveltek el - írja a Reuters.

Az amerikai fogyasztói bizalom decemberben nyolc hónapos csúcsra emelkedett, mivel az infláció visszaszorult, és a munkaerőpiac erős maradt, míg a 12 hónapos inflációs várakozások 6,7 százalékra csökkentek, ami 2021 szeptembere óta a legalacsonyabb.

WATCH: U.S. stocks closed higher for their biggest daily gains so far in December, lifted by upbeat earnings from at least two corporate giants and a jump in consumer confidence https://t.co/FP8YXXYbo7 pic.twitter.com/mFiPrugO76