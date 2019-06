Zéró tolerancia: teljes alkoholtilalomról döntöttek Londonban

A londoni fémtőzsde mostantól teljesen megtiltja az alkohol fogyasztását brókerei számára munkaidőben. Több mint 140 éves hagyománnyal szakítanak.

A londoni fémtőzsde (London Metal Exchange - LME) jelentősen szigorítaná hozzáállását a brókerek alkoholfogyasztási szokásaival kapcsolatban. A Bloomberg tudósítása szerint az 1877-ben alapított intézmény vezetése csütörtöki zárt ülésén határozott arról, hogy új szabályokat vezet be a parketten dolgozó üzletkötők számára, és zéró toleranciát hírdet a munkanapokon történő alkoholfogyasztással szemben.

A nyílt kikiáltásos rendszerben dolgozó brókerekkel még aznap közölték az új elvárásokat. Az ebben a rendszerben dolgozó brókerek szerepe elvileg kiemelt fontossággal bír, hiszen az ő általuk kötött üzletek alapján kialakult árfolyam számít meghatározónak többek között a réz és az alumínium piacán globálisan. A szabályzat megszegőit a tőzsde pénzbírsággal és eltiltással szankcionálhatja.

Szakítanak a múlttal

Az LME széles eszköztárral rendelkezik ahhoz, hogy biztosítsa a megfelelő és illendő viselkedést. A tőzsde nagyra értékeli azokat a szakmai standardokat, amelyeket tagjai követnek, és azt az általános álláspontot alakította ki, hogy a kereskedéssel kapcsolatban álló személyek nem fogyaszthatnak alkoholt az üzleti tevékenység megkezdése előtt - áll a tőzsde közleményében.

Az LME szabályzata már eddig is szankcionálta az ittas viselkedést a parketten, azonban most tovább mennek, így kívánnak szakítani azzal a hírnévvel, amely még a tőzsde Viktória korabeli alapításáig nyúlik vissza. E szerint a komoly stressznek kitett brókerek nem egyszer kemény ivók is voltak. Erre a képre játszott rá nem egyszer Nigel Farage, a Brexit Párt vezetője is, sokszor emlegette fel nyilvánosan is alkohol motiválta hőstetteit, amelyeket még LME-s bróker korában követett el.

Igyekeznek helyreállítani a jó hírnevet

Az LME és a tőzsdetag brókercégek eközben igyekeznek helyreállítani az iparág jó hírnevét. Áprilisban az újonnan bevezetett etikai szabálykönyvben megtiltották a tőzsdetagok számára, hogy kétes hírnevű helyeken, például asztaltáncos klubokban és kaszinókban tartsanak partikat.

Nemrég az egyik legnagyobb múltra visszatekintő brit biztosítótársaság, a Lloyds hirdetett zéró toleranciát az alkoholfogyasztással kapcsolatban. Erre azután került sor, hogy a Bloomberghez tartozó Businessweek részletes beszámolót közölt a biztosítói iparágban meghonosodott szexuális jellegű visszaélések mélyen gyökerező voltáról. 2016-ig az LME és a Lloyds biztosító székhelye ugyanabban az utcában volt, a brókerek és a biztosító alkalmazottai ugyanazokat a pubokat látogatták.

