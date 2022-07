A kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására a budapesti tőzsde is a zöld tartományban nyithat. Továbbra is elsősorban a Richterre és a Molra érdemes figyelni szerinte. A gyógyszergyártó árfolyama átlépte a 8350 forintos szintet, amennyiben felette tudna maradni, folytatódhat az emelkedés a 8500 forintos szint irányába. A Mol árfolyamában 2910 forintnál található fontos ellenállás és 2840 forintnál támasz. Az OTP jegyzése továbbra is a 8 ezer forintos szint alatt mozog, amely már ellenállást képez, támasz pedig 7738 forintnál alakult ki. A Magyar Telekom grafikonján 310 forintnál, majd 302 forintnál található támasz - írta Varga Zoltán az MTI szerint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 117,95 pontos, 0,28 százalékos emelkedéssel, 41 771,13 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 7,6 milliárd forint volt.