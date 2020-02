Zöldben nyitott New York

Indexerősödéssel nyugtázták a keddi nyitáskor az amerikai tőzsdék a vírusjárvány heteken belüli tetőzéséről érkező kínai jelzéseket.

New Yorkban a DJIA-30 index 0,39 százalék, az S&P-500 index 0,45 százalék, a Nasdaq Composite index 0,54 százalék emelkedést mutatott a kereskedés kezdetén. A DJIA index hétfőn 0,60 százalék, az S&P index 0,73 százalék, a Nasdaq Composite index 1,13 százalék nyereséggel zárt. Az utóbbi kettő rekordon - írta az MTI.

Az amerikai tőzsdék nyitásakor az európai piacok is nyereségben jártak: a páneurópai FTSE EuroFirst 300 és Stoxx Europe 600 indexek 0,80 és 0,58 százalék emelkedést mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,77 százalékkal erősödött. Fél és egy százalék körüli nyereséggel fejezték be a keddi kereskedést a főbb ázsiai piacok is.

A tőzsdei befektetők fellélegeztek ugyan a vírusjárvány közelgő visszaszorítását valószínűsítő hírekre, abban azonban már teljesen biztosak a gazdasági elemzők, hogy mindez súlyos érvágást okoz majd a kínai, és ezáltal a globális gazdasági növekedésnek.

Az amerikai árfolyamindexek hétfői emelkedéséhez a folyamatban lévő negyedéves beszámolói időszakban publikált várakozáson felüli mérlegjelentések is hozzájárultak. Az S&P-500 index tagjaiból már 324 publikálta mérlegjelentését és több mint hetven százalékuk várakozások feletti eredménnyel.

Az árfolyamindexeket kedvező makrogazdasági mutatók megjelenése is erősítette, valamint a vírusfertőzést negatív következményeinek az ellentételezésére hozott kínai gazdaságösztönző monetáris intézkedések is hozzájárultak az emelkedéshez.

Az olajár a bizakodóbbá vált piaci hangulat közepette a korábban elért 13 havi mélypontról erősödött vissza kedden. A kínai olajkereslet jelentős csökkenésével szembeni aggályok azonban továbbra is erős féket vetnek az áremelkedésnek. A kínai olajfinomítók februárra tervezett termeléscsökkentése például egy százalékkal mérsékelheti a globális nyersolaj-felhasználást.

Az amerikai piacok nyitásakor a globális kereskedelemben hordónként 50,62 dolláron a WTI ára 2,12 százalékkal állt magasabban, a Brent nyersolaj ára pedig 2,52 százalékkal 54,61 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,06 százalékkal jegyzik erősebben 1,0916 dolláron, az arany spot ára unciánként 1571,92 dolláron változatlan.