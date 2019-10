Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Zöldben zárt Nyugat-Európa

Emelkedéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodást övező remények erősödésére, valamint a Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnését január 31-ig elhalasztó döntésre reagálva.

A londoni FTSE-100 mutató 0,08 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,37 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,15 százalékos pluszban zárt. Milánóban 0,38 százalékkal, Madridban pedig 0,03 százalékkal nőtt az irányadó tőzsdemutató. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,24 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,17 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,03 százalékkal emelkedett - adta hírül az MTI.

Az Európai Tanács elnöke a Twitteren jelentette be, hogy 2020. január 31-ig elhalasztják az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból. Donald Tusk közölte: a huszonhetek brüsszeli EU-nagykövetei egyhangúlag megegyeztek a jelenleg érvényes október 31-ei határidő rugalmas kiterjesztéséről.

A befektetőket felvillanyozta, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfőn megerősítette, várhatóan a tervezett menetrend szerint jövő hónapban aláírják az Egyesült Államok és a Kína közötti részleges kereskedelmi megállapodást.

A piacok arra is számítanak, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve e heti ülésén újabb 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre. A kedvező vállalati gyorsjelentések és az amerikai-kínai kapcsolatok kedvező alakulásába vetett remények felfelé repítették a New York-i tőzsde irányadó mutatóit is.

A Dow Jones ipari átlag 0,38 százalékos, az S&P 500-as index 0,51 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,99 százalékos pluszban állt az európai tőzsdezárás idején. Az S&P 500-as 3044,44 ponton, 0,72 százalékos pluszban újabb történelmi csúcsot állított fel.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökkent.

A legközelebbi, decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,42 százalékos mínuszban, 61,14 dolláron, a WTI pedig 1,59 százalékos veszteségben, 55,76 dolláron forgott este fél hatkor.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,75 százalékkal, 1494,05 dollárra süllyedt.

Egy euróért 1,1099 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, 0,19 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.

