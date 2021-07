Hamarosan újranyithat egy ezüstbánya Bosznia-Hercegovinában, amelyben a 90-es évek eleji polgárháború óta szünetel a termelés, köszönhetően a nemesfém áralakulásával kapcsolatos optimizmusnak - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Az Adriatic Metals Plc. Vares közelében fekvő bányája 30 év szünet után 2022 végén kezdheti meg a termelést, Paul Cronin vezérigazgató elmondása szerint az ő bányájuk azonban csak az egyike a hasonló cipőben járó úgynevezett "zombibányáknak". Ezek olyan bányák, amelyek elvileg képesek lennének még a kitermelésre, azonban különböző okok miatt megszűnt bennük ez a tevékenység, vagy a nyersanyagárak miatt nem érte meg ez a tevékenység, vagy tulajdonosuk ment csődbe, vagy a geopolitikai helyzet miatt vált nehézkessé működtetésük.

Néhányat a szóban forgó bányák közül egyszerűen csak leállítottak, abbahagyták a kitermelést és ez komoly környezeti problémákat okozhat, amelyeket meg kell oldani. Ha ezeket a zombibányákat sikerül újra termelésbe állítani úgy, hogy közben a környezeti problémák egy részét is sikerülne megoldani és eközben a részvényesek is hozamhoz jutnának, az óriási lenne - mondta a befektetési bankárból bányaigazgatóvá lett Cronin.

Az elmúlt időszak hatalmas nyersanyagár-emelkedése, amelyet egyrészt a gazdaság fellendülése, másrészt az energiatermelés átalakulása generált, sorra ösztönzi arra a a bányatársaságokat Európától Dél-Afrikáig, hogy korábban bezárt egységeikbe újra életet leheljenek. A világ legnagyobb platinatermelőjét, az Anglo American Platinum Ltd-t a hírügynökség értesülései szerint az elmúlt egy évben legalább négy befektetői csoport kereste meg üzemen kívül lévő, dél-afrikai Bokoni bányájának megvásárlási szándékával.

Jobb a zombi, mint az új

Cronin szerint a használaton kívül helyezett bányák újraindítása több előnnyel is bírhat egy új bánya nyitásával szemben. Ilyen lehet például az, hogy a korábbi működés miatt meglévő infrastruktúrát könnyebb újra munkába állítani, mint újat kiépíteni. A Vares mellett lévő bányának például van vasúti kapcsolata és kiépített úthálózata, az Adriatic cég is a már meglévő létesítményeket és annak infrastruktúráját használja. Az újabb technológiák is segíthetnek abban, hogy az újraindult kitermelés gazdaságosabb legyen. A cég egyébként a szomszédos Szerbiában is készül egy hasonló projektre , ott egy cinkbányát nyitnának újra.

Ausztráliából is érkeznek hasonló hírek. Ott a Panoramic Resources és a Mincor Resources kezdi meg újra a kitermelést nikkel bányáiban, amelyeket még 2016-ban helyeztek üzemen kívül az akkor alacsony nyersanyagárak miatt. A Boss Energy nevű cég bejelentése szerint pedig 2014-ben pihenőre állított Honeymoon nevű urániumbányájában kezdené újra a termelést. A nikkel iránti megnövekedett keresletben nagy szerepe van az akkumulátorok iránt mutatkozó egyre nagyobb fogyasztói keresletnek.

Az árak alakulása miatt sok bányacég kezdte el vizsgálni, melyik tartalékba helyezett bányájában lenne érdemes újraindítani a kitermelést. Eddig jellemzően kisebb bányák indultak újra, s az ezekből származó addicionális kitermelés mennyisége nem gyakorolt számottevő hatást a piacra. Ezek nagy részében jellemzően elég költséges a kitermelés, pont ezért lettek bezárva, s ezért ezek elég érzékenyek az áringadozásokra. A meglévő infrastruktúra miatt viszont elég biztonságosnak tekinthető ezeket újraindítani újabb bányák nyitása helyett - mondta Gavin Wendt, a MineLife Pty nevű tanácsadócég igazgatója.