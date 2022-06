"Ideje lenne kimondani, hogy egyáltalán nem a gyenge, hanem az erős forint a nemzeti érdek" - írja a héten publikált posztjában a forint utóbbi hetekben látott gyengülését kommentálva Zsiday Viktor befektetési szakember.

Szerinte le kell szögezni, hogy amennyiben egy országban nem állnak fönn súlyos egyensúlytalanságok, akkor a gazdaságpolitika (elsősorban a jegybank) bizonyos keretek között oda teszi a deviza árfolyamát, ahova akarja. Mivel Magyarországon ilyen nagy egyensúlytalanságok az elmúlt években nem voltak, a forint mégis folyamatosan gyengült, a beáramló EU-források, és többletes folyó fizetési mérleg mellett is. Ezért a szakember szerint elég egyértelmű, hogy a forint gyengítése szándékos volt. A gazdaságpolitika legfőbb célja a növekedés bármi áron való fenntartása volt, ez azonban egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, ahogyan a gazdasági ciklusunk érett fázisba lépett. "Ekkor találták ki a „high-pressure economy” varázsszót, ami valójában sima túlfűtést jelent csak. Ehhez szükséges volt a monetáris és fiskális stimulus egyre nagyobb arányú bevetése. Erre jött még rá a COVID-válság, ami alatt végképp csúcsra lett járatva a stimulálás minden fronton. Ez azonban már csak egyre nagyobb költségvetési hiánnyal és pénzpumpával volt megvalósítható, és az egyik ára a forint rohamos értékvesztése volt" - tette hozzá.

Zsiday Viktor azt írja: a gyenge hazai deviza az amúgy is rendkívüli nemzetközi inflációs nyomást extrém módon felerősíti, és egyre inkább arra ösztönzi a gazdaság összes szereplőjét, hogy a megbízhatatlan forint helyett inkább euróban számoljanak, takarítsanak meg, vegyenek fel hitelt. Valószínűleg az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még meg lehet menteni a forint hitelességét: ennek híján az euró be fogja vezetni önmagát. Ez nekünk, lakosságnak nem biztos, hogy nagy baj, de a gazdaságpolitikának igen: fontos eszközét fogja elveszíteni, hiszen ha nem használják az emberek a forintot, hanem mindenki mindent euróban fog árazni és számolni, akkor a monetáris politika is eléggé hatástalanná válik.

Jól láthatóan a kormány szerint a gyenge forint használ a gazdaságnak , miközben valójában exportösztönző ereje egyre csekélyebb, de az infláció letörését megakadályozza, és szép lassan elveszíthetik a monetáris politika hatékonyságát is – ez utóbbiak hosszú távon sokkal károsabbak, mint az egyébként is kétséges rövidebb távú exportelőny - teszi hozzá a szakember.

Egy másik, szintén a héten megjelent írásában Zsiday Viktor az árupiaci árfolyamcsökkenéseket értékeli. Bár érdemes óvatosnak lenni szerinte, ám most valós esélyé látja annak, hogy egyelőre lenyugszanak a kedélyek és a kamat/hozamemelkedési várakozások világszerte tompulnak. Ez valószínűleg negatívan hatna a dollárra, és pozitívan a feltörekvő devizákra, így a forintra is. Szintén segítheti a magyar és perifériás európai kötvénypiacot. A részvénypiacokra a hatás kettős (recesszió: negatív, hozamemelkedés megállása: pozitív), de a rendkívül pesszimista hangulat miatt itt sem lehetetlen fellélegzés.