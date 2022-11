Csütörtök délelőtt hirtelen zuhanni kezdett a forint árfolyama. Az euró ára a reggeli 408-409 forint fölötti szintről 414 forint fölé ugrott, a dollár 393-ról hirtelen 400-ra ment fel.

A forint esésében több tényező is szerepet játszhatott. Mai hír, hogy még tovább késhetnek az uniós források. Nem tartják elfogadhatónak a magyar kormány által a jogállamisági eljárás lezárására tett lépéseket az Európai Parlament jelentéstevői. Úgy látják, hogy a demokratikus rendszerek védelmére nem elégségesek a magyar lépések, de még a korrupció visszaszorítására sem biztos, hogy alkalmasak. Azt kérik, hogy az Európai Bizottság továbbra se fizesse ki a kohéziós források 65 százalékát az Orbán-kormánynak még két éven keresztül.

Szintén nem jó hír a forint számára, hogy elmarad a V4-ek pozsonyi találkozója, erről a Hvg.hu számolt be cseh lapokra hivatkozva. A cseh és a lengyel házelnök ugyanis bojkottot jelentett be a magyar kormány oroszpolitikája miatt. A cikk szerint a csehek részéről Markéta Pekarová Adamová házelnök – aki többször is bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnök politikáját – és a szenátus elnöke, Miloš Vystrčil is visszamondta a találkozót.

"Ismét forintgyengülés indult annak hatására, hogy cseh lapértesülések szerint lefújták a jövő pénteken esedékes V4-es találkozót. Az árfolyam ezzel meghatározó szintek fölé emelkedett, mely az 50 napos mozgóátlag és a 123,6 százalékos Fibo-szint volt 410 felett. A következő meghatározó ellenállási szint 416,80-nál húzódik" - közölte az Equilor.

Az is gyengítette a forintot, hogy kiderült, a Fed nem tervezi a kamatemelési ciklus lassítását a közeljövőben. A bejelentés hatására estek a nyitás előtt a határidős részvényárfolyamok az USA-ban, a dollár viszont erősödött az euróval és más valutákkal szemben.