Zuhanás után emelkedés az amerikai tőzsdéken

A Rezvani nevű kis cég eddig is csak durva dolgokat mutatott, de a Beast nevű kétüléses sportkocsijuk legújabb változatával magukat is túllicitálták. Az Alpha X Blackbird a Beast sorozat többi tagjához hasonlóan Lotus Elise alapokra épül, de árban és teljesítményben is többszörösen túlnő az eredetin.