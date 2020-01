Zuhanással indított Amerika

Nagyot estek a hétfői nyitáskor a főbb amerikai tőzsdeindexek a kínai tüdőgyulladás-járvány által keltett aggodalmak miatt világszerte zuhanó tőzsdei árfolyamok közepette - írja az MTI.

New Yorkban a DJIA-30 index 1,54 százalék, az S&P-500 index 1,79 százalék, a Nasdaq Composite index 2,38 százalék eséssel indult neki a hétfői kereskedésnek. Pénteken az indexek fél és egy százaléknyi veszteséggel zártak.

Az ázsiai piacok túlnyomó többsége indexcsökkenéssel fejezte be a hétfői kereskedést, az amerikai piacok nyitásakor az európai tőzsdeindexek pedig másfél-két és fél százalékos veszteségben jártak: a páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 2,34 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 2,22 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 2,63 százalékkal esett.

Az árfolyamcsökkenés elsősorban a kínai kereskedelmi kapcsolatokban erősen érdekelt, valamint utazási ágazatok részvényeit érintette hátrányosan.

A karantén alá helyezett kínai Wuhan városban KFC és Pizza Hut üzleteket üzemeltető Yum China Holdings Inc részvénye több mint hat százalékkal gyengült.

A tőzsdén kívüli forgalomban a piaci nyitás előtt az amerikai légitársaságok, kaszinók és szállodavállalatok részvénye gyengült nagyot. A United Airlines Holdings Inc részvénye három és fél százalékkal, az American Airlines Group Inc részvénye két és fél százalékkal gyengült. Az elmúlt hetekben erőteljes árfolyam-emelkedést élvező technológiai papírok profitkivételnek estek áldozatul, az Apple Inc, Alphabet Inc és Amazon.com Inc részvények két százalékkal gyengültek.

A járványveszély mellett a folyamatban lévő negyedik negyedéves vállalati eredmény beszámoló szezon legfrissebb publikációi alakíthatják még az árfolyamokat az amerikai piacokon. Az S&P-500 index tagjai közül 141 vállalat teszi közzé a héten negyedéves jelentését, közöttük az Apple Inc, a Microsoft Corp és a Boeing Co. Az indexből már 85 cég jelentette meg beszámolóját, 85 százalékuk várakozáson felüli eredménnyel.

A járványveszély miatt bevezetett korlátozásoknak a kínai gazdasági teljesítményre gyakorolt várható negatív hatása az olajárat is jelentős mértékben csökkentette, ami viszont az olajipari vállalatok részvényeit sem hagyta érintetlenül. Az Exxon Mobil Corp és a Chevron Corp részvények a tőzsdén kívüli forgalomban két százalékkal gyengültek.

Az olajár három havi mélypontra esett vissza, a Brent így már a hordónkénti 60 dolláros határ alatt jár. Az amerikai piacok nyitásakor a globális kereskedelemben 58,36 dolláron állt a Brent ára, 2,55 százalékos csökkenéssel, a WTI pedig 2,44 százalékkal csökkent 52,87 dollárra.

Az eurót 0,01 százalékkal jegyzik erősebben 1,1024 dolláron, az arany spot ára unciánként 1583,73 dolláron áll 0,85 százalékos emelkedéssel.

