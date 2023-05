Ma már sokan szinte sosem használnak készpénzt, hisz mára kiteljesedett az elektronikus fizetés a gazdaság minden ágában, így egyre ritkábban adódik olyan helyzet, amikor készpénzre van szükség, és olyankor is sokszor egyszerűbb máshol megvenni a kívánt terméket vagy szolgáltatást, mint egy ATM-et keresni. Miért ne lehetne ez ugyanígy, amikor gyermekünk jut el oda, hogy önállóan fizet, miért kéne pont gyermekünknek a múlt módszerét alkalmaznia, amikor a szülők már rég előre léptek?

14 év fölött általánosan elterjedt

A bankok 14 éves kortól már szinte korlátlanul ajánlanak bankszámlát és bankkártyát, persze még a szülő részvételével a megnyitáskor, miután ez a korosztály még nem nagykorú, de már nem is teljesen kiskorú, hanem ahogy a jog elég kacifántosan fogalmaz: korlátozottan cselekvőképes kiskorú. Régebben elterjedt volt a jobban hangzó és a lényeget jobban kifejező fiatalkorú megnevezés, ezt azonban ma már inkább csak az igazságszolgáltatás területén használják.

Revolut

A 14 év alattiak esetében gyorsan megnőtt az igény legalább a bankkártyára, amivel gond nélkül fizethetnek. Elsők között a digitális, vagy más néven fintech bankok közül a Revolut reagált erre az igényre nagyon egyszerű megoldást kínálva. A szülő saját számlájához hozzáadhatja gyermekét, így lesz egy junior alszámla, melyet a szülő kezel. Ehhez jár egy junior kártya a gyermek nevére, ugyanakkor a gyerek is megnézheti telefonján a számla állását, illetve látja, ha arra a szülő rátölt vagy esetleg visszavon.

A gyerek a megjegyzés rovatban láthatja, mire kapja a pénzt, esetleg milyen előre meghatározott célt teljesített, ami a feltétele volt bizonyos összegnek, ugyanakkor a szülő is látja az applikációban a gyerek költéseit. A kártya ingyenes, de ahhoz, hogy junior számlát nyithassunk, nem elég az ingyenes számlacsomag, hanem a havi 1200 forintba kerülő Plus csomagra kell előfizetni, amelynek egyéb előnyei is vannak (például valutaváltásnál), így eleve sokan arra fizetnek elő.

Hagyományos bankok

A hagyományos bankok közül is egyre többen reagálnak erre az igényre. Az OTP már 2019. július 1-jétől bevezette a 7 éves kortól igényelhető kártyát, amely ingyenes, természetesen a szülőnek kell igényelnie azt. A Gránit bank esetén 6 éves kortól lehet megfelelő számlát nyitni, amihez kártya is jár, ugyancsak ingyenesen, a tájékoztató szerint csak havi 20 ezer forint összegig ingyenes a szülő által a gyermek számára való pénzutalás.

A CIB Bank esetében 7 éves kortól lehet kártyát kapni, de csak személyes ügyintézésre van lehetőség, amin a gyerek 14 éves korig elég csak az egyik szülőnek megjelenni. A számla és a kártya ingyenes, és a gyerek beléphet az alkalmazásba, de csak lekérdezői jogosultsággal. Az Erste is kínál bankkártyát a 7. évüket betöltött gyerekeknek, azonban a kártya díja, majd éves díja 2700 forint, de a kártya lejáratkori újragyártásánál már 6630 forint a díj.

Bővülő lehetőségek

Összességében tehát már sok lehetőség van arra, hogy az iskoláskorú gyerekek bankkártyát kaphassanak, feltehetően azok a bankok, amelyek még nem kínálnak ilyen lehetőséget, idővel csatlakozni fognak. Természetesen nem a legnagyobb üzlet, hisz a gyerekek keveset költenek, ugyanakkor a szülők számára ma már alapfeltétel lehet bankválasztáskor, hogy ez a lehetőség adott legyen.