A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hozzányúlt a fogyasztóbarát lakáshitel feltételeihez, és megteremtette a lehetőséget arra, hogy az ügyfelek a futamidő alatt egyszer díjmentesen kérhessék bankjuktól a hiteleik kamatának csökkentését – közölte a BiztosDöntés.hu.

A következő időszakban remélhetőleg csökkenő infláció, és ezzel olcsóbbá váló finanszírozás miatt a jegybank átalakította, és még kedvezőbbé tette a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) kondícióit – mondta Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A legfontosabb kedvezmény az, hogy az új szabály lehetőséget ad az ügyfeleknek arra, hogy a futamidő alatt egyetlen alkalommal díjmentesen csökkentsék a lakáshitelük kamatát.

A szabályozás szerint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek esetében a kamatcsökkentést az biztosítja, hogy a kölcsön kamatát az ügyleti kamatukat meghatározó aktuális referenciakamat-szinthez igazíthatják. Miután a következő hónapokban a várakozások szerint csökkennek majd a referenciakamatként szolgáló pénzpiaci és állampapír-hozamok, ezért a felkínált lehetőség azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell attól tartaniuk, hogy a teljes fixesített időtartamra, azaz 10, de akár 20 évre előre beégetik a hitelükbe a jelenlegi magas kamatszinteket.

Egyszeri lehetőség

Amennyiben a referenciakamat 2 százalékponttal csökkenne az MNB által kimutatott júniusi 8,61 százalékos mértékről, akkor egy 20 millió forintos, 20 évre felvett hitel esetében az egyszeri kamatcsökkentéssel a havi törlesztőrészlet 175 ezer forintról 150 ezer forintra csökkenne. A 15 százalékot közelítő törlesztőrészlet-csökkenésnek köszönhetően akár 5 millió forinttal is csökkenne az ügyfelek teljes hitelterhe – emlékeztet Gergely Péter.

Fontos tudni, hogy a feltételek szerint a kamatciklus közben a kamatokhoz továbbra is csak az ügyfelek kérésére nyúlhat a bank. Azaz a fixesített időszakon belül abban az esetben nincs lehetőség a kamatok módosítására, ha épp kamatemelkedés következne be, azaz az MFL továbbra is védi a hiteladósokat a számukra kedvezőtlen irányú kamatmódosításoktól. A változtatás ugyanakkor megteremti a lehetőséget a kedvező irányú kamatmozgások kihasználására.

Indul a verseny

Az MFL pályázati kiírás ugyan nem teszi kötelezővé az egyszeri kamatcsökkentési szolgáltatás nyújtását a hitelintézeteknek, ám a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a pénzintézeti kínálatban hamarosan megjelenik majd ez a kedvezmény, hiszen aki nem biztosítja ezt az ügyfelek számára kedvező szolgáltatást, lemaradhat az ügyfelekért folyó versenyben.