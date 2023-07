A 420 forintos euroárfolyamon számolt autók senkinek nem kellenek

Még az autókereskedőket is meglepte, hogy a covid idején minden korábbi rekordot megdöntve növekedtek az autóeladások a piacon – közölte dr.Barta Nóra autójogász a Napi.hu videó podcasztjában. A Barta csoport tulajdonosa hangsúlyozta, hogy az elmúlt fél évben ugyanakkor hatalmas változás állt be a piacon, mivel a járvány időszakban kialakult hiány elmúlt és hirtelen drasztikusan csökkent a kereslet az autók iránt, aminek az egyik fő okát a magas kamatszintben látja.

Bizonyos gyártók és importőrök elkezdtek már reagálni a visszaesésre és finanszírozási és árcsökkentési akciókba kezdtek annak érdekében, hogy a felhalmozódott készleteket ki tudják árulni – közölte Barta Nóra. A szakember hangsúlyozta, hogy az importőrök és a kereskedők szempontjából is kulcskérdés, hogy ne álljanak a szalonokban az autók, hiszen azok folyamatos anyagi terhet és értékveszteséget is jelentenek számukra.

Sokan eleve nem feltétlenül akarnak kocsit venni, akik mégis, azok is leginkább a kínálat aljáról tudnak választani a Pulzus Kutató Totalcar.hu-nak készült felmérése szerint.

Barta kiemelte, hogy az autópiaci túlárazásnak az egyik fő oka, hogy a gyártók elővigyázatosságból az autóikat a 420 forintos euró árfolyamhoz állították be, így viszont Magyarországon kifejezetten drágák az autók. A szakember hozzátette, hogy már most is érezhető, de a közeljövőben még erősebb árkorrekcióra lehet számítani, mert verseny van a vásárlók megszerzéséért. A Barta csoport tulajdonosa arról is beszélt, hogy míg tavaly akkora volt az érdeklődés az új autók iránt, hogy nem tudták kiszolgálni az érdeklődőket most alig van vásárló és azok is inkább az alacsonyabb áron elérhető kiállított modelleket keresik.

,,Az elmúlt évben annyiért lehetett eladni 2 éves használt autókat, mint amennyiért korábban újként eladták őket”

A városi terepjáróké a jelen és a jövő, a kombik és a szedánok visszaszorultak egyértelműen az elmúlt években – közölte Barta Nóra. A szakember tapasztalatai szerint az üzleti szegmensben nagy változás, hogy hiába emelkedtek az autó bérlés árai 60-70 százalékkal, egyre többen választják ezt a konstrukciót, mivel fenntartás kiszámíthatóság és költség szempontjából kedvezőbb a cégek számára, mint egy drágább finanszírozási megoldás mellett dönteni.

Barta Nóra szerint nem egyértelmű még mindig, hogy az elektromos autóké a jövő, hiszen nem hozza azt a szintű áttörést, mint amire számítottak a gyártók és az európai unió, mikor pár éve meghatározták az átállás ütemét. Barta elmondta, hogy ennek a legfőbb oka, hogy a szükséges infrastruktúra nem fejlődik olyan mértékben, hogy egy ugrásszerű elektromos autó használatot ki tudjon szolgálni és ez rontja a felhasználói élményt.

További podcastjainkat itt találja.