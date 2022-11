Puritán Black Friday vagy utánunk az özönvíz?

Hogyan hatott az energiaválság, a felpörgő infláció és a háborús helyzet a hazai vásárlásokra? Szegényesebb lett a Black Friday is ebből kifolyólag? Ezekre a kérdésekre adott választ a Napi.hu videós podcastjának vendége, Szeles Péter, a Reacty Digital üzletfejlesztési igazgatója.

Akkor az idei Black Friday-en is túl vagyunk. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen szerény, mint az idén, de az okát ugyebár mindannyian sejtjük. Vagy rosszul tudjuk, nem is sejtjük, hogy a mélyben, az akciók és az adatok mögött milyen összetett tényezők is állnak.

A magyar e-kereskedelem forgalma 266 milliárd forint volt 2014-ben. A tavalyi évben már 1275 milliárd volt az abszolút rekord. A pandémiával sújtott 2020-as és 2021-es év igazi ajándék volt az e-kereskedőknek.

2019 és 2021 között 60 százalékkal bővült az e-kereskedelem pénzforgalma. Nagyon sokan ekkor léptek be erre a piacra. Az idei évre 20 százalékos növekedést jósolunk. Pontos adatokkal jövő év tavaszán tudunk szolgálni

- foglalta össze a lényeget Szeles Péter, a Reacty Digital szakmai vezetője.

A háborús helyzetre, az energiaválságra és a száguldó inflációra alapvetően háromféle módon reagáltak a magyar vásárlók.

Az emberek negyedét szorongással tölti el a mostani helyzet, ők mindenben visszafogják a költéseiket. Ide alapvetően alacsony jövedelműek, aluliskolázottak és a nők tartoznak. A lakosság 45 százaléka racionálisan reagált: megveszi, amit kell, de nagyon megnézi, hogy mit, honnan és hogyan. Ezek az emberek fel fognak menni az ár-összehasonlító oldalakra is. A harmadik csoportot a könnyed költekezők alkotják. Ide jellemzően a magasabb jövedelműek, a magas iskolai végzettségűek és meglepő módon férfiak tartoznak. Nagyobb értékű műszaki cikkek vásárlásánál viszont nagyon is odafigyelnek, hogy mit vásároljanak.

Sok vevőnek fontos, hogy a webáruház magyar legyen, de nemmindig tudják, hogy az adott cég tényleg hazai-e. Magyarországon az e-kereskedelemben még mindig az ár a legfontosabb, a világ nagy részén viszont a kiszállítási idő.

Ezekről a témákról ejtettünk szót, és az alábbi kérdésekre kerestük a válaszokat:

Be lehet-e hozni még újabb vásárlókat erre a piacra?

Fejlődik-e az e-kereskedelemben a vásárló?

Milyen meglepő dolgokat veszünk meg online formában?

Mennyire lehet rálátni a magyarországi e-kereskedelemre?

Mindezek megismeréséhez csak el kell indítani a videós podcastot.