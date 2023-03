Hamarosan eldől, kik közül kerül ki a második magyar űrhajós

Gáll Csongor , 2023. március 2. Fotó: Napi.hu - Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Napi.hu podcast stúdiójában

Közel 100 millió dollárt fordít a magyar kormány a költségvetésből a HUNOR űrhajós program megvalósítására, ám ennek jelentős részét a magyar gazdaságban költik el – mondta Ferencz Orsolya a Napi.hu videó podcastjában. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos arról is beszélt, hogy a jövő héten jelentik be, ki az utolsó négy jelölt arra, hogy 2024 végén, vagy 2025 elején második magyarként eljuthasson a világűrbe. A szakember kiemelte, hogy az űrkutatás megkerülhetetlen, akár a hétköznapok egyszerű folyamatait, akár a most zajló háborút vesszük figyelembe.