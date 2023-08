Ha az emberiség rossz dolgokra tanítja a mesterséges intelligenciát, akkor akár baj is lehet belőle

A kutató hangsúlyozta, hogy az általuk fejlesztett rendszer és a Chat GPT számára is a chatelés csak egy funkció, amire használható, de a rendszerek önmagukban sokkal többre is képesek lehetnek ennél. Hozzátette, hogy a Nyelvkutató Központ célja ugyanakkor első sorban nem az, hogy egy újabb csevegő alkalmazást hozzon létre magyar nyelvre optimalizálva, hanem például különböző nyelvtechnológiai feladatok ellátásra tanítják, akár gépi fordításra, vagy szöveg elemzésre.

Yang Győző kiemelte, hogy a Puli névre keresztelt mesterséges intelligencia szoftver fejlesztésére azért van szükség, mert hiába készítette el az Open AI a ChatGPT-t, azon nem tudnak a magyar szakemberek kutatásokat és elemzéseket végezni. A nyelvész elmondta, hogy méreteit tekintve a Puli jóval kisebb, mint a ChatGPT 3, hiszen, míg az amerikai szoftver 175 milliárd adatból dolgozott, addig a magyar fejlesztés most 6,7 milliárdból.

„A magyar Wikipédia van feltöltve a ChatGPT-be”

A kutató hangsúlyozta, hogy azért van szükség magyar nyelvű mesterséges intelligencia alternatívára, mivel a ChatGPT teljesen angol nyelven gondolkodik és magyarul mindössze a hazai Wikipédia oldalak tartalmai kerültek feltöltésre a tudástárába, így nem elvárható tőle, hogy értse, vagy értelmezni tudja a magyar kultúra és történelem szemszögéből az összefüggéseket.

Yang Győző szerint, azért a ChatGPT a legnépszerűbb mesterséges intelligencián alapuló alkalmazás jelenleg a világon, mert ennek a felhasználása tudta leginkább a tömegeket megszólítani, holott sokan nem is tudják, de a hétköznapi életük számos területén használnak már különböző AI alapokon működő rendszereket.

Nyelvi szoftverek

A ChatGPT hatására sok új lehetőség nyílt meg a témával foglalkozó kutatók számára idehaza is, hiszen rengeteg nagyvállalat kezdett el mesterséges intelligencia alapú nyelvi szoftverek után érdeklődni, amelyek személyre szabhatóak – hangsúlyozta Yang. Hozzátette, hogy év eleje óta jelentősen nőttek a Nyelvkutató Központ támogatásai és a lehetséges együttműködései is, amivel jelentősen javultak a kutatási feltételeik is. Yang Győző kiemelte, hogy most is többek között egy olyan fejlesztésen dolgoznak, aminek köszönhetően az ügyfélszolgálatokon használt mesterséges intelligencia szoftverek a lehető legalacsonyabb hibaszázalékkal tudnak válaszolni az ügyfelek számára. A szakember szerint mindig szükséges lesz emberi kontrollra a mesterséges intelligencia felett, de mivel emberek felügyelik, hogy mire tanítják és, ha rossz adatokat információkat kap az AI, akkor akár el is szabadulhat.