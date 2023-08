Nincs mese, nagyon feltértékelődött a szakképzés az elmúlt évtizedben

Akik bekerülnek egy ilyen programba és ki választják őket, hogy képviseljék Magyarországot egy megmérettetésen – legalább egy, de akár két évig is részesei lesznek vagy versenyzőként, vagy segítőként. A szakember arról is beszélt, hogy egyes szakterületeken a jó eredményt elérő versenyzők automatikusan mestervizsgát tehetnek. Ezzel már húszas éveik elején megszerezhetik azt a szakmai rangot, amit más tanulóknak csak sokkal később sikerülhet elérni. Arról nem beszélve, hogy ezzel együtt saját jogon alapíthatnak majd vállalkozást is.

Versits Tamás arról is beszélt, hogy

a szakmunkák jelentősen felértékelődtek az elmúlt években: ott volt például a Covid-járvány időszaka, amikor akár egy évet is várni kellett egy jó szakemberre.

Szóba került az is, hogy azok a szakemberek, akik minőségi alapanyagokkal, szerszámokkal és jó szakmai felkészültséggel rendelkeznek egyszerűen nem tudnak ,,olcsón” dolgozni, hiszen a megbízható és felkészült munkavégzéshez rengeteget kell egy vállalkozásba fektetni. Azok a munkavállalók, akik másnapra, vagy pár napra tudnak időpontot adni, ott érdemes elgondolkodni a megbízhatóságukon – tette hozzá.

Szerencsére nagyon sokan jelentkeznek szakképzésre, ami az elmúlt már trendnek is tekinthető – közölte a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke. Versits Tamás ugyanakkor arról is beszélt, hogy szaktanárból hiány van az iskolákban, ami viszont elég nagy probléma: mivel a megfelelő tudást csak a jól felkészült oktatókkal lehet átadni, csak ők képesek naprakész iparosokat kinevelni.