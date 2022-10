Litkai Gergely: miért lenne normális az, hogy fogyasztásban fejezed ki magad, és arra próbálsz boldogságot vásárolni?

A napokban egy belvárosi étterem tulajdonosával beszéltem. Régről ismerjük egymást, rég találkoztunk, de a harmadik mondat már a rezsiemelésről szólt. Arról, hogy mit lehet még megtenni a helyért, hogy nyitva maradjon, hogy a bérek, a nyersanyagárak emelkedése mellett a gáz és az áram is sokszoros áron érhető csak el, amit se kigazdálkodni nem lehet, se továbbhárítani - már ha vendégeket akarnak.

Ebben a helyzetben van egy gyerekkori barátom kis sütödéje, de az egyik kedvenc kávézóm is - és ezzel néznek szembe a kulturális rendezvényhelyszínek is. Mivel a vendégünk is egy ilyen intézményt vezet, kihasználjuk a lehetőséget, hogy megkérdezzük: mivel, hogyan hogy próbálkozik, próbálkoznak.

"Nem kaptuk meg még az új villanyszámlát, de annyi szerencsénk biztosan van, hogy az előadásaink 60 százaléka külső helyszínen van, és így ezek a költségek ezekben az esetekben nem nálunk csengetnek" - válaszolta a nyitókérdésre Litkai Gergely. Aztán hozzátette, hogy azért mégiscsak megérzik a változásokat: a kecskeméti színházban például azért nem lesz előadásunk az év végén, mert bár az épületet több százmillió forintért most újították fel, csak miattunk nem fogják azt felfűteni, mert nem tudják már kifizetni.

A Dumaszínház kegyelmi állapotban van ehhez képest, "valamennyire tudatosak is voltunk, meg szerencsések is" - mondja a színházigazgató, hozzátéve, hogy mivel Dumaszínháznak egyetlen ablaka sincs, egy jól szigetelt épület legalsó szintjén található, másfél méter föld van a tetején, így onnan nem is tud hova elszökni a fűtés hője. A világítással (fényvetők, lámpák stb.) jól állnak: már a pandémia előtt korszerűsítették a teljes rendszerüket, de sokat dolgoznak azon is, hogy amit lehet, ne utólag, inkább az elsők között korszerűsítsék, modernizálják.

Litkai ezt azzal magyarázza, hogy ő a mindennapi életben is így működik:. Próbálja elkerülni a kényszerhelyzeteket, és ehhez szerinte az is hozzátartozik, hogy szeret a saját akaratából "jobb belátásra térni".

Kinevetjük magunkat is

A "rezsicsökkentés csökkentése" ma már egyáltalán nem vicces szókapcsolat, a Dumaszínházban viszont az utóbbi időben - akár a havonta tartott Duma Jamekben, akár a Janklovics Péterrel vitt Zöld Stand Upban vagy más produkciókban is - rendre előkerülő poénforrás. Adódik a kérdés, hogy ha ez már nem vicces, akkor mégis mivel magyarázza a direktor, hogy ezzel is lehet eredményesen viccelni?

"Azért jönnek ide, mert nevetni akarnak raja. Aki nem akarja ezt, az nem jön. Aki nem engedheti meg magának, hogy jegyet vegyen a Dumaszínházba, de nevetni akar, az megnézi ezt a tévében. A különböző Youtube csatornák látogatottsága alapján is eredményesen találja meg ezeket a tartalmakat interneten is az, akit érdekel" - magyarázza Litkai Gergely.

Szerintem mindenen lehet és kell nevetni. Ha az ember szomorkodik, attól nem változik a helyzet - én mindenhol ezt láttam. Az eszkapizmus, az, hogy meneküljünk el a valóság elől oda, ahol nevethetünk azon, ami velünk történik, ehhez egy jó megoldásnak bizonyult

- mondja a Dumaszínház vezetője.

Ezt a jegyeladások is visszaigazolják.

Fenntartható a tenni akarás

Litkai Gergellyel a Bookline Zöld Podcastjában találkoztam néhány hónapja, amikor A jövő minisztériuma című, aktuális olvasni és az elkövetkező világban eligazodni valót kínáló, nem is annyira sci-fi regénye kapcsán beszélgettünk, de Litkai Gergely “bedolgozója” lett az EnergiaKlubnak, és több más fórumon is (TedX, Greenpeace stb.) tőle némileg szokatlan szerepben bukkant fel, a "jelenségre" rá kell kérdeznem.

Leginkább az érdekelt, hogy mennyire önazonos nála a klímaszorongás és a klímadepresszió, hogyan függ ez össze azzal, hogy szándékosan a munkahelye közelében lakik, de sok szabadidejét túrázással tölti.

De az ezekre a kérdésekre adott válaszok és elgondolkodtató megállapítások megismeréséhez már el kell indítani a fenti videót.