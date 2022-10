Belák Gábor: Magyar Közlönyt még soha nem vártunk ennyire

Egy hét alatt sem lettünk okosabbak abban, hogy pontosan mit is jelent az, amit Gulyás Gergely október 13-án a napelemek telepítésével kapcsolatban bejelentett. Nem világos, hogy pontosan mikortól és mit ír elő az új szabály a háztáji napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatásának megszűnéséről. Továbbra is sokféle olvasat van, aminél csak a bizonytalanság nagyobb, ezért megkértük Belák Gábort, az NV Solar ügyvezetőjét, hogy segítsen értelmezni a kialakult helyzetet. Erről szól most a Napi.hu friss videó podcastja.

Van, aki szerint atombombát dobott a kormány a lakossági napelemes piacra, mások szerint továbbra is érdemes lenne először is megvárni, hogy pontosan mit is módosít a kormány, mennyi időre és milyen feltételekkel ahhoz képest, ami eddig a lakossági napelemes rendszerekre érvényes volt. Utóbbira még a felvételünk idején is vártunk, az azonban kiderült, hogy a novemberre beharangozott új, támogatott, lakossági napelemes pályázat nem lesz, és megírtuk azt a nézőpontot is, ahonnan az egész rendszer felett lengő pallos is látszik.

A friss videós podcastunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a kialakult helyzet hogyan látszik belülről, a napelemszektorban dolgozó, az ilyen infrastruktúrát telepítő, ezzel kereskedő cég szűrőjén át. Ezért hívtuk vissza az NV Solar tulajdonos ügyvezetőjét, aki korábban már volt a vendégünk, de a történtek függvényében van miről nála is ismét érdeklődnünk.

Belák Gábor elmondása szerint náluk a Magyar Közlönyt ennyire még soha nem várták. Nem tudják ugyanis konkrétan, hogy milyen változásra kellene reagálniuk. Az ügyfeleik között már a bejelentés napján voltak olyanok, akik lemondták a korábbi megrendelésüket a bizonytalan helyzetre hivatkozva.

A telepítőcégekre nehezedő nyomásról és túlterheltségről (sokszoros megrendelés, egyes alkotóelemek beszerzési problémái, engedélyezési folyamat meghosszabbodása stb.) már részletesen nyáron beszélt az NV Solar vezetője. Az akkori állapotokhoz képest októberre úgy tapasztalták, hogy miközben a raktárkészletük folyamatosan, már előre el van adva, és az átlagos 3 hónap helyett már inkább 6 hónapra nyúlt egy-egy - a megrendeléstől a bekapcsolásig tartó - ciklus, de a rendszer ezzel még "együtt tudott élni".

Nem rendszerszintű a gond

Ami a kormányinfón október 13-án a napelemekkel kapcsolatban elhangzott, az volt az első hallásra Belák Gábor gondolata, hogy tévedés. "Nem tudtuk elképzelni, hogy ez elhangozhat" - magyarázta a szakember, aki szerint nem azzal van gond, amire a hivatkozás szólt.

A hálózat állapotát illetően - mivel nem nagyon volt fejlesztve az utóbbi években - valószínűsíthető, hogy az valóban nincs a megfelelő állapotban. De mintegy 4000 ügyféllel a hátunk mögött is, azt a két kezemen meg tudom számolni, akiknek a hálózati csatlakozásból eredően problémáik voltak

- mondta Belák, hozzátéve, hogy nem rendszerszintű ez a probléma, de a bejelentett változás az egész rendszert átalakítja. Sok olyan részletkérdés van, amire a jogszabály megjelenéséig biztosan nem tudnak választ adni, és ez is elbizonytalanítja az ügyfeleket.

Például az a helyzet sem érthető, hogy a hálózatra visszatáplálás lehetőségének felfüggesztése, illetve az, hogy ezzel most ideiglenesen megszűnik a szaldó elszámolás, az azt jelenti-e, hogy aki mostantól új rendszert telepít, de még befér a 2024-ig tartó szaldós rendszerbe, az majd visszakerül ebbe a rendszerbe, ha a hálózatfejlesztés eredményeként majd visszatáplálhat a rendszerbe, vagy sem.

Nem mindegy

- Mi arra készültünk, hogy valamikor 2023 tavaszán majd azt kell mondanunk az új ügyfeleknek, hogy már nem biztos, hogy beférnek a szaldós elszámolásba" - mondta Belák Gábor, aki szerint ezen is változtathat majd az új rendelet. Ám amíg azt nem ismerik, egyelőre azzal számolnak, hogy a közelgő határidő miatt lesz újabb megrendelői roham, ami viszont újabb konfliktusok forrása is lehet.

Részletkérdésnek tűnik ugyan, de annak, akinek a napelemes rendszertelepítési versenyfutásról döntenie kell, az egyáltalán nem mindegy, hogy a szaldós rendszerben a hálózathasználati költsége (ami jelenleg a villanyszámlán szereplő összeg nagyobbik része) lehet-e nulla vagy sem. Ha ugyanis nem tud a hálózatba visszatáplálni, és ezáltal a termelési fölöslegét nem tudja elraktározni, akkor a 100 százalék nyereség helyett mindössze 25-30 százalékkal kell, hogy beérje. Ennyit takaríthat meg azzal, hogy a fogyasztásába a saját pillanatnyi termelését is beilleszti - magyarázta a napelemes cég vezetője.

Azt is megkérdeztük Belák Gábortól, hogy szerinte van-e realitása a sziget üzemmódnak, elkerülhető-e, hogy az energiatárolási és energiahatékonysági tételek szorosabban kapcsolódjanak a napelemes beruházási elképzelésekhez, illetve azt is, hogyan befolyásolja mindezt az áram piaci ára és a forint drasztikus árfolyamváltozása. A válaszok elgondolkodtatók voltak...

De ezek megismeréséhez már el kell indítani a fenti videót.