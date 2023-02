Százmillió a rezsije ma egy Aréna koncertnek

A zeneipart is utolérte az infláció, ahogy a kata kivezetése sem segítette a helyzetet, így átlagosan harminc százalékkal emelkedtek egy fellépés árai – mondta el a Napi.hu podcastjában a Gold Record tulajdonosa és ügyvezetője, Molnár Gábor. Az egyik legnagyobb hazai kiadó és menedzsmentcég első embere hozzátette, hogy egy nagy koncert esetében kevesebb mint a bevétel fele marad a szervezőknél.

Mivel a koncertek 50-60 százalékát önkormányzatok, vagy állami cégek kötik le Magyarországon, ezért a rezsiválság hatására tömeges visszamondásokra számítottak a menedzser irodák, ám mostanra szerencsére jól látható, hogy a helyzet mérséklődött – mondta a Napi.hu podcastjában Molnár Gábor, a Gold Record tulajdonos ügyvezetője.

A cégvezető hozzátette, hogy hazánkban az emberek alapvetően ahhoz lettek szoktatva, hogy a rendezvények ingyen járnak mindenkinek, ami ahhoz hasonló, mint amikor a cd-k korában bejött a letöltés és az emberek korlátlanul elkezdtek zenét letölteni.

Ha egy előadót ingyen megnézhetnek ötezren az gyorsabb kiégést jelent, mintha fizetős árak mellett nézik meg 500-an.

Ahhoz, hogy teljesen legálisan tudjon működni az iparág, a kata-törvény egy nagyon jó megoldás volt. Molnár Gábor hozzátette, hogy rendkívül bonyolult és költséges a szektor átállása az átalányadózásra, vagy az ekhós adózási formára: mindez a kisebb munkák esetében akár 50-60 százalékos áremelkedést is jelenthet. ,,A teljes ipar pedig legalább egy 30 százalékos áremelésben van benne” – fogalmazott a Gold Record vezetője.

Egy előadó gázsiját a közönség árazza be, valamint az, hogy mennyien mennek el megnézni egy fellépését

– hangsúlyozta a zenei szakember. Molnár Gábor kiemelte, hogy például Manuel esetében – akit ők képviselnek –, mivel több telt házas koncertet tudtak tető alá hozni egymás után, most a fél playback műsorról átállnak egy élő zenekaros formációra, amelynek köszönhetően a korábbi nettó 300 ezer forintos fellépési díjat megemelik 1,5 millió forintra.

Mindössze tíz zenekar, vagy előadó van a hazai szakmában, aki elkérhet több millió forintot egy fellépésért.

Molnár Gábor szerint Azariah esete jól mutatja, hogy mennyire felgyorsult a piac és, hogy egy pár éve még ismeretlen előadó most, akár egy Papp László Aréna koncertet is telt házzal tud megvalósítani. A szakember kiemelte, hogy

egy Aréna koncertnek 100 millió forint körül van a rezsije, és a jegybevételeknek kevesebb mint a fele marad a szervezőnél.

Bécsben olcsóbb a jegy, mert alacsonyabb az áfa, ahogy Romániában is könnyebb koncertet szervezni az öt százalékos áfa mellett. Molnár Gábor azt is elmondta, hogy egy külföldi könyvelőcég felmérése szerint, ha csökkentenék itthon a jegyek áfaterhét, akkor középtávon annyival nőne a kereslet, hogy a költségvetés is jobban járna.

A Gold Record képviseli mások mellett Bye Alex zenekarát is, aki nemrég jelentette be, hogy hat év után kiszáll az X-faktorból és nem ül be többé a zsűribe. Molnár Gábor kiemelte, hogy bár nem feltétlen ért egyet az előadó döntésével, de elfogadta azt, és szerinte Alex már tart ott a karrierjében, hogy ez nem fog visszaesést hozni számára.

Molnár Gábor a koronavírus-járványból való kilábalásról elmondta, hogy annak az időszaknak az átvészelése megerősítette a pályán maradókat, hogy ezt is át lehet vészelni. A zenei szakember szerint, hogy a hasonló jövőbeli helyzetek ellenszerének az tűnik, ha az előadók, a kiadók és a menedzsmentek is több lábon állnak, ahogy a streamingre is nagyobb hangsúlyt fektetnek, amivel egyfajta passzív jövedelemre tehetnek szert.