Világcsúcs és két aranyérem a magyar csapattól Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén

A kontinens legnevesebb egyetemeit megelőzve az első helyen végzett a Széchenyi István Egyetem elektromos járművet fejlesztő hallgatói csapata, a SZEnergy Team Európa legnagyobb energiahatékonysági versenyén önvezető és városi kisautó kategóriában, az utóbbiban ráadásul saját tavalyi világcsúcsát is megdöntve. A siker apropóján a csapat mentora, Pusztai Zoltán és Krecz Dávid csapatvezető volt a Napi.hu podcastjának vendége.

Bár többnyire európai csapatok versenyeznek a franciaországi versenyen, kijelenthető, hogy ez a világ legnagyobb önvezető jármű versenye – hangsúlyozta a SZEnergy Team csapatvezetője. Pusztai Zoltán arról is beszélt, hogy a sikerek mögött az áll, hogy az egyetemen szerveződött közösség már 2008 óta folyamatosan készül évről-évre a versenyre. Pusztai elmondta, hogy a verseny komolyságát az is mutatja, hogy több autógyártó, köztük a Ferrari is nyomon követi a versenyt, és saját gyakornoki programot biztosít a legtehetségesebb versenyzők és mérnökök számára.

Krecz Dávid csapatvezető hozzátette, hogy bár egy prototípus autóról van szó, ami nagyon futurisztikusan néz ki, de bizonyos szempontból még egy városi kisautó kritériumainak is megfelel. Krecz elmondta, hogy az általuk fejlesztett prototípus azzal állította fel az új világcsúcsot, hogy 1 kilowattórányi elektromos árammal – ami nagyjából két órányi vasalásnak felel meg – 300 kilométert tudtak megtenni.

Pusztai Zoltán kiemelte, hogy az önvezető járművek fejlődése és elterjedése előtt a legnagyobb gát a szabályozás és a bürokrácia, de a fejlesztések nagy részét – például a sávtartó automatikát vagy a közlekedési táblákat felismerő rendszereket – már beépítették a mai autókba.

A csapatvezető kitért arra is, hogy nagy kérdés, mikortól tekinthető biztonságosnak egy önvezető rendszer, mivel az ember is tud hibázni, és nem lehet egyértelműen kijelenteni, mi az a hibahatár, aminél már elfogadható, ha a gép irányít és hoz döntéseket.

A hazai autóipari vállalatok folyamatos figyelemmel kísérik a SZEnergy Team tagjainak munkáját, és nagyra értékelik a megszerzett tapasztalataikat, így akik a projektben részt vesznek, nagyon könnyen helyezkednek el a piacon a diploma megszerzését követően.