Százezrek vannak a romok alatt és bár most 21 ezer halottról tudunk a török hatóságok szerint 90 ezer fölé is nőhet a halottak száma a romok eltakarítását követően – mondta a Napi.hu podcastjában Novák András riporter, aki a földrengés helyszínéről tudósított a napokban.

A riporter kiemelte, hogy több tízmillió ember vált hajléktalanná egyik napról a másikra, nincs áram és nincs ivóvíz a térségben, így csak a segélyszállítmányokból tudnak ételhez és italhoz jutni az emberek, mindezt az év egy olyan szakaszában, amikor a -5 fokot is eléri a hőmérséklet.

Törökország 24 órán belül tizenháromezer kutató mentőt vezényelt a térségbe, akik emberfeletti munkát végeznek.

Amikor ez a podcast készül és adásba megy, akkor lehet mondani, hogy itt a vége és most már nem lesznek túlélők, elvétve egy-egy csecsemőt, mert ők bírják a legtovább

– jelentette ki az újságíró.

Novák András arról is beszélt, hogy lehetnek még csodák, mert korábban is lehetett látni hasonlókat, de most már minimális esélye van annak, hogy túlélőt találjanak a kutató mentők.

Volt olyan ház, ahol 300 halottat találtak, aminek első sorban az az oka, hogy hajnalban érte a tragédia az országot és nem tudtak az emberek reagálni a rengésekre.

A kutató mentők munkáját nehezíti a teljes infrastruktúra hiánya, amit minden csoportnak agának kell kialakítania, hogy tábort tudjanak felállítani, ahonnan vezényelni lehet a mentést.

Jött egy anyuka és ráfeküdt a motorháztetőre és mondta, hogy az ő gyereke abban a házban van és ne menjenek a másik irányba menteni. Ilyenkor mit mondasz neki?

A mentést az előre lefektetett protokollok alapján haladva hajtották végre a csapatok, de sokszor súlyos döntéseket kellett meghozni. Sok esetben fel kellett mérni annak a lehetőségét, hogy egy élet megmentése napokba telhet, de egy másik összeomlott házban, akár öt-hat embert is meg lehet menteni és ilyenkor mérlegelni kellett.

Lehet, hogy évtizedekbe fog telni, de talpra fog állni a térség

A túlélőkön már, most lehet látni, hogy elképesztő lelki erővel rendelkeznek és mindent el fognak követni azért, hogy újjáépítsék az otthonaikat és folytassák az életüket.

Az elmúlt napokban óriási torlódás volt az utakon, mert aki csak tud most menekül onnan és mindenki el akar jönni onnan, ezért mi is a 200km-es utat nyolc és fél óra alatt tudtuk megtenni – mondta Novák András.

Igazságtalan, hogy mindenki török földrengésként hivatkozik a történtekre, miközben minden harmadik halott és minden harmadik sérült Szíriában van csak az ottani körülmények miatt sokkal nehezebb segíteni a mentésben - hangsúlyozta a tragédia helyszínéről tudósító riporter.